Son dönemde sallanan Trabzonspor, Ümraniyespor engelini tek golle geçti

Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanında üç puanı Trezeguet'in tek golüyle aldı.

NE OLDU? Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında lige yeni yükselen Ümraniyespor'a konuk oldu. Karşılaşma, oldukça kısır geçerken Dorukhan Toköz'ün sakatlığı futbolseverleri üzdü. Son dönemde form sıkıntısı yaşayan ve taraftarlar tarafından Nwakaeme ile kıyaslanan yeni transfer Trezeguet'in golüyle Trabzonspor, galip geldi. 60. dakikada gelen bu gol, karşılaşmanın tek golü olurken Ümraniyespor 1 puanda kaldı, son şampiyon Trabzonspor ise puanını 10'a yükseltti.

BÜYÜK RESİM: Trabzonspor, son dönemdeki formsuz tablosunu bu galibiyet biraz olsun bozmuş oldu. Kopenhag elenmesi ve Antalyaspor'a karşı 5 gollü mağlubiyet camiada hoş karşılanmamıştı. Öte yandan Ümraniyespor ise ilk haftadaki Fenerbahçe maçıın ardından gol sevinci yaşayamadı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Opta'ya göre; Trabzonspor formasıyla ilk golünü Ümraniyespor'a atan Trezeguet, bu sezon Süper Lig'de çektiği 17'nci şutta fileleri havalandırdı.

Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına konuk olduğu 13 Süper Lig maçının 10'undan galip ayrılan Trabzonspor, bu sezonki iki karşılamayı da gol yemeden tamamladı.

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