Nathaniel Brown, son dönemde Almanya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak televizyon yorumcusu Dietmar Hamann, sol bekin teknik direktör Jürgen Klopp tarafından yeniden kadroya çağrılmasını sorguluyor.

Hamann, Sky'a yaptığı açıklamada, "Beni biraz şaşırtan şey Brown'ın kadroya çağrılması oldu" dedi. Bunun nedeni, farklı pozisyonlarda oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'te "şu anda üçüncü sol bek" olması. Hamann, "Savunmada ona güvenmiyor gibiler" değerlendirmesinde bulundu.

Nitekim son iki maçta sol bekte başka oyuncular tercih edildi. Borussia Dortmund ile 2-2 biten maçta yeniden form tutan Alphonso Davies, Atletico Madrid deplasmanındaki 2-0'lık galibiyette ise Josip Stanisic ilk 11'de başladı. Ancak şu da bir gerçek: Sakatlıklar nedeniyle geçici teknik direktör Aaron Danks, farklı pozisyonlarda oynayabilen Brown'ı hücumda kullanabileceği bir joker olarak da elinde tuttu ve sezon başında da görev yaptığı 10 numara pozisyonunda her iki maçta oyuna soktu.

Klopp, o dönemde Brown'ın oynadığı pozisyon nedeniyle Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye şakayla karışık takılmıştı. Klopp, Sat1'e verdiği televizyon röportajında, "Şimdi bir sol bekimiz var, o da 10 numarada oynuyor" diye espri yapmıştı. Hamann ise "İyi bir futbolcuysan Münih'te herkes 10 numarada oynayabilir, çünkü yüzde 80 topa sahip oluyorsun" görüşünde.

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Nathaniel Brown, Jürgen Klopp yönetiminde şimdiye kadar nasıl bir performans sergiledi?

Sonraki haftalarda Brown, Bayern Münih'te sol bekte ağırlıklı olarak Davies ile dönüşümlü oynadı. Bu sezon şu ana kadar oynanan 15 resmî maçın altısına sol bek olarak ilk 11'de başladı. Bu maçların üçü son üç haftada RB Leipzig, SC Freiburg ve 1. FC Magdeburg'a karşı oynandı.

Brown, Dünya Kupası öncesinde Almanya Milli Takımı'nda sol bekte düzenli oynayan isim hâline gelmiş ve genel olarak büyük hayal kırıklığı yaratan turnuvada öne çıkan az sayıdaki Alman oyuncudan biri olmuştu. Ardından Eintracht Frankfurt'tan Bayern Münih'e 50 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Brown, Klopp yönetimindeki ilk millî maç döneminde beklentilerin altında kalan iki performans sergiledi ve ardından planlanan kadro değişimi kapsamında takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra tecrübeli Maximilian Mittelstädt ve David Raum şans buldu, ancak ikisi de bu fırsatları değerlendirerek kadro için güçlü bir adaylık ortaya koyamadı. Mittelstädt şimdi yeniden kadroda, ancak Raum, Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16 Kasım) ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer almıyor.