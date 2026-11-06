"Beni biraz şaşırtan şey Brown'ın kadroya çağrılması," dedi Hamann Sky'a. Bunun nedeni, farklı mevkilerde oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun FC Bayern'de "şu anda üçüncü sol bek" olmasıydı. Hamann, "Savunmada ona güvenmiyor gibiler," dedi.

Gerçekten de son iki maçta sol bekte başka oyuncular tercih edildi. Borussia Dortmund'la 2-2 berabere kalınan maça yeniden form tutan Alphonso Davies, Atletico Madrid deplasmanındaki 2-0'lık galibiyete ise Josip Stanisic ilk 11'de başladı. Ancak şu da bir gerçek: Yaşanan sakatlık krizi nedeniyle geçici teknik direktör Aaron Danks, farklı mevkilerde oynayabilen Brown'ı hücumda kullanabileceği bir hamle oyuncusu olarak da elinde tuttu. Brown'ı her iki maçta da sezon başında görev aldığı 10 numara pozisyonunda oyuna soktu.

O dönemde Klopp, Brown'ın sahadaki konumu nedeniyle Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye şakayla karışık bir göndermede bulunmuştu. "Şimdi bir sol bekimiz oldu, sonra da 10 numarada oynuyor," diye espri yaptı Klopp, Sat1'deki televizyon röportajında. Hamann'a göre, "İyi bir futbolcuysan Münih'te herkes 10 numarada oynayabilir çünkü yüzde 80 topa sahip oluyorsun."

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Nathaniel Brown, Jürgen Klopp yönetiminde şimdiye kadar nasıl bir performans sergiledi?

Sonraki haftalarda Brown, FC Bayern'de sol bekte ağırlıklı olarak Davies ile dönüşümlü oynadı. Bu sezon şimdiye kadar oynanan 14 resmî maçın altısında sol bek olarak ilk 11'de yer aldı. Bu maçların üçü son üç haftadaydı: RB Leipzig, SC Freiburg ve 1. FC Magdeburg karşılaşmaları.

Gelecek maçlar SER UEFA Nations League A 14:45 GER

Brown, Dünya Kupası öncesinde Almanya millî takımının as sol beki olmuş ve böylece genel olarak büyük hayal kırıklığı yaratan turnuvada öne çıkan az sayıdaki Alman futbolcudan biri olarak sivrilmişti. Ardından Eintracht Frankfurt'tan FC Bayern'e 50 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Brown, Klopp yönetimindeki ilk millî maç döneminde hayal kırıklığı yaratan iki performans sergiledi ve ardından planlanan kadro değişimi kapsamında takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında deneyimli Maximilian Mittelstädt ve David Raum şans buldu, ancak onlar da kendilerini güçlü biçimde öne çıkaramadı. Mittelstädt şimdi yeniden kadroda, Raum ise Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16 Kasım) ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer almıyor.