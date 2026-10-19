Real Madrid'in ezici bir galibiyetine sahne olması beklenen bir gecede, Kraliyet ekibinin Sevilla karşısındaki maçı, baş aktörü Türk futbolcu Arda Güler olan şüphe uyandıran bir olayın ardından hakem tartışmalarının fırtınasına dönüştü. Yaşananlar, Endülüs taraftarlarının öfkesini alevlendirdi ve İspanyol basınının hakem düzenine ve video yardımcı hakem teknolojisine ateş açmasına yol açtı.

Real Madrid, pazar akşamı konuk ettiği Sevilla'yı 4-1 yenerek Barcelona ile paylaştığı liderliğini korudu. Ancak gündemdeki tek konu skor değildi; 22. dakikada yaşanan bir pozisyon her şeyi değiştirmeye yetti.

Topun uzağında yaşanan pozisyonda Güler, Sevilla oyuncusu Peque'ye dirsek attı. Herkesin gözünde direkt kırmızı kartı hak eden bu müdahalede maçın hakemi Mateu Busquets Ferrer, oyuncuya yalnızca sarı kart gösterdi. Şaşkınlık yaratan ironi ise şu: kırmızı karttan kurtulan oyuncunun kendisi, 30. dakikada Real Madrid adına skoru açtı ve potansiyel bir oyundan atılma adayından maçın yıldızına dönüştü.

Bu görüntü, Sevilla cephesinde büyük bir öfke patlamasına neden oldu. Cadena SER radyosunun ünlü gazetecisi Miguel Ángel Chazarri, "Carrusel Deportivo" programına konuk olduğunda bu öfkeyi açıkça dile getirdi.

Chazarri öfkeli bir tonla şöyle konuştu: "Hakemin performansını zaten bekliyordum, beni hiç şaşırtmadı; çünkü Real Madrid sürekli baskı ve rahatsızlık uyguluyor. Real Madrid baskısının önünü açtığında, hiçbir hakemin soğukkanlılığını koruması kolay olmuyor. Kimseden kahraman olmasını istemiyorum ama iyi birer profesyonel olmaları gerekiyor. Bu baskı altındaki bir hakemin doğru kararlar alamayabileceğini anlıyorum."

"Rahat hakemlik" olarak nitelendirdiği durumu eleştirerek şöyle devam etti: "Bence rahat hakemliği yaptılar; gecenin gerektirdiği hakemliği ve kuşkusuz kariyerlerine en iyi şekilde uyan hakemliği. Çünkü bu maç çok yakında unutulacak ve yarın hikâye bitecek."

Ancak Chazarri'nin en vahim ve en çok kuşku uyandıran nokta olarak gördüğü şey, sahadaki hakemin kararı değil, video yardımcı hakem (VAR) odasında yaşananlardı.

Serzenişle şu soruyu sordu: "Beni şaşırtan şey, görüntülerin saklanmasıydı; bu televizyon oyunu. Bunun nereden geldiğini ya da neden olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bu utanç verici ve eşi görülmemiş bir şey. Stadyum, neredeyse her bölgesini tespit etmesine imkân veren kameralarla çevrili olmasına rağmen, video odası Real Madrid oyuncusunun atılmasını gerekçelendirecek net hiçbir görüntü bulamamış görünüyor!"

Deneyimli gazeteci saldırısını şöyle sürdürdü: "Bugün yaşananlar son derece vahim. Sevilla, Bernabéu'da bazı şeylere tanık oldu; bir keresinde Modric, Jamés'i itmişti ve penaltıyı hak etmişti. O da korkunçtu, ama bugün yaşananlar bunların hepsini aşıyor."

Ve ekledi: "Maçtan sonra, açıkça bir saldırı gibi görünen olayın görüntüsüne sahip değildik. Dirsek darbesinin nereye isabet ettiğini bilmiyoruz; boyuna mı, yüze mi, ağza mı, göğse mi? Ancak Güler'in dirsek attığı açık ve maç hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Sevilla taraftarları arasındaki öfkenin düzeyi şu anda her sınırı aştı."

Chazarri sözlerini, Sevilla teknik direktörü Luis García Plaza'nın tutumunu övgüyle anarak tamamladı. Maç sonrası basın toplantısını "mükemmel ve harika" olarak nitelendiren gazeteci, teknik direktörün her şeyi açıkça izah ettiğini ve Real Madrid'in galibiyeti hak ettiğini kabul ettiğini, ancak aynı zamanda Kraliyet ekibi on kişi oynasaydı takımının puanla dönme şansının ikiye katlanacağını vurguladığını belirtti.

Bu eleştiriler, Real Madrid'in hakemlere yönelik haftalardır süren tekrarlanan şikâyetleri gölgesinde geliyor. Özellikle Atlético Madrid derbisinin ardından beyaz kulüp sürekli bir baskı kampanyası başlattı ve gözlemcilere göre bu durum, kulübün maçlarını yönetme görevini hakemler için daha hassas ve daha karmaşık hale getirdi.



