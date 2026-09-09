"Son derece tartışmalı bir pozisyon": Hac Musa, Barcelona karşısında penaltıyı hak etti mi?

Cezayirli Feyenoord oyuncusu Anis Hadj Moussa, bu akşam çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde takımının ev sahibi Barcelona karşısında oynadığı maçta tartışmalı bir pozisyonun kahramanı oldu.

21. dakikada Feyenoord penaltı bekledi; Moussa ceza sahası içinde oyuncular arasından geçmeye çalıştı ve yere düştü, ancak hakem oyunun devam ettiğini işaret etti ve video yardımcı hakem sistemi devreye girmedi.

İspanyol hakem kararları uzmanı "Archivo VAR" ağı ise o atakta yaşananları analiz etti.

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Ağ şu ifadeleri kullandı: "Video yardımcı hakem sistemi Cubarsi ve Moussa pozisyonuna müdahale etmeli miydi? Feyenoord oyuncusu iki savunmacı arasına süzüldü ve temas oluşturmak için kasıtlı olarak ayağını çekti."

Ve şöyle bitirdi: "Saha içinde maç hakeminin takdirine bırakılmış son derece tartışmalı bir durum."







