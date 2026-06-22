Bayern Münih, Fransız yıldızı Michael Oliisi’nin geleceği konusunda bir kafa karışıklığı ve endişe yaşıyor. Oliisi, 2029’a kadar süren sözleşmesini uzatma yönündeki gayri resmi teklifi reddetti ve sosyal medya hesaplarından Bavyera kulübünün forması ile çekilmiş fotoğraflarını sildi. Bu arada Real Madrid, oyuncuya ilgi duyduğunu resmi olarak yalanlamasına rağmen durumu yakından takip ediyor.

Kulüp içinden kaynaklara danışan saygın Alman “Kicker” dergisine göre, Bayern, Olesi ile başa çıkmakta zorlanıyor ve onu “anlaşılması zor ve son derece kurnaz” olarak tanımlıyor. Özellikle de yılın başında sözleşme uzatma talebini ilk etapta reddetmesi ve şu ana kadar nihai kararını açıklamaması, “Allianz Arena” koridorlarında endişe yaratıyor.

Bavyera kulübü, özellikle Jamal Musiala’nın yıllık yaklaşık 25 milyon avro maaşla sözleşmesinin uzatılmasının ardından, Oliasi’nin statüsüne yakışır bir maaşı hak ettiğinin farkında olarak, oyuncunun sözleşmesini mümkün olan en kısa sürede uzatmak için çaba sarf ediyor; ancak Oliasi’nin saha dışındaki ketumluğu ve belirsizliği müzakereleri zorlaştırıyor.

Buna karşılık Real Madrid, geçen hafta sonu yaptığı resmi açıklamada, oyuncu veya temsilcileriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir temas kurmadığını reddetti; Bayern Münih ile olan “mükemmel kurumsal ilişkisini” vurguladı ve “asılsız spekülasyonların yayılmasından” duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ancak İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesi, bu açıklamanın yalnızca Real Madrid’i Bayern’in olası bir davasından korumayı amaçladığını ortaya çıkardı ve Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in “Oulissi’ye aşık olduğunu” ve Fransız oyuncunun son başkanlık seçimleri sırasında transfer sözü verdiği yıldız olduğunu doğruladı.

Alman "Bild" gazetesi ise Bayern'in, 200 milyon avroya bile olsa oyuncuyu satma niyetinde olmadığını açıkladığını, ancak 220 milyon avroyu aşan bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin vereceğini, bunun amacının da 2017 yılında Neymar Júnior’un 222 milyon avroya Paris Saint-Germain’e transferiyle kırılan rekoru kırmak olduğunu belirtti.

İki yıl önce Crystal Palace'tan Bayern'e katılan Oliisi, Dünya Kupası'nda Fransa'nın Senegal'e karşı oynadığı (3-1) maçta yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Maçta Kylian Mbappé'ye bir gol pası veren Oliisi, birçok kişinin kulüp düzeyinde, özellikle de Real Madrid'de görmek istediği bir ikiliyi oluşturdu.

Alman “Sky” kanalına göre, Oulisi’nin menajerlik ekibi de Bayern Münih’e benzer bir açıklama yayınlayarak Real Madrid ile herhangi bir temas olmadığını yalanladı. Ancak Oulisi’nin belirsiz davranışları ve kişisel hesaplarından Bayern Münih’e ait fotoğrafları silmesi, spekülasyonların önünü açıyor ve Bayern’i, şu anda Fransa’nın en iyi oyuncusunu kadrosunda tutmak için “çelik gibi sinirler ve mali güç” gerektiren büyük bir zorluğun önüne koyuyor.