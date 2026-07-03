Adam Tahaui, önemli bir transferin eşiğinde. ESPN’in haberine göre, Vitesse’nin kilit oyuncusu kariyerine NEC’de devam edecek.

Söylentilere göre FC Utrecht de Tahaui için ciddi bir teklifte bulunmuştu, ancak Domstedelingen bu transferi kaçırdı. Yirmi yaşındaki orta saha oyuncusunun Arnhem'deki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyordu. De Gelderlander'e göre NEC, bu yaratıcı oyuncu için 650.000 euro ödeyecek.

Tahaui, geçtiğimiz sezon Vitesse'de büyük bir çıkış yakaladı. Keuken Kampioen Divisie'de beş gol ve on asist kaydetti.

ESPN’in haberine göre Tahaui, NEC ile 2030 ortasına kadar geçerli olacak dört yıllık bir sözleşme imzalayabilir. Transferin gerçekleşmesi için geriye sadece sağlık kontrolü kaldı.

Bir oyuncunun Vitesse’den ezeli rakibi NEC’e doğrudan transfer olması oldukça nadir bir durumdur. Patrick Pothuizen (1992), Jhon van Beukering (2004) ve Anthony Musaba (2018) gibi isimler Tahaui’den önce bu yolu izlemişti. Musaba, genç oyuncu olarak transfer olmuş, ardından Nijmegen ekibinin A takımında kendini kanıtlamış ve daha sonra AS Monaco’ya transfer olmuştu.

Tersine, Navarone Foor son on yılların açık ara en tartışmalı doğrudan transferini gerçekleştirdi. Foor, NEC’in altyapısından yetişti, kulüp için 150’den fazla maçta forma giydi ve ardından bedelsiz olarak ezeli rakibe transfer oldu.