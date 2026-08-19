"Son derece endişe verici bir mesaj": FIFA depremi Avrupa Birliği'nin öfkesini kabartıyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Kevin Lamour'un görevden alınması, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Başkan Yardımcısı Laura McAllister'in kararı "değişim isteyen herkese son derece endişe verici bir mesaj" olarak nitelendirmesinin ardından yeni bir gerilim faslı açtı.

FIFA, Lamour'un ayrılığını Pazartesi akşamı doğruladı. Bu gelişme, Lamour'un "Associated Press" ajansına verdiği ve Uluslararası Federasyon yönetiminin, Dünya Kupası turnuvalarını yöneten bir şirketin hissesinin özel sektör yatırımcılarına satılması planı konusunda Başkan Gianni Infantino tarafından aldatıldığını söylediği bir açıklamayı yayımlamasından iki haftadan fazla süre sonra geldi.

Lamour, şirket kurma planını "tek kişilik bir proje" olarak nitelendirmişti. Aynı gün, üst düzey danışman Carlos Cordeiro istifa ederek Infantino üzerindeki baskıyı artırdı.

Lamour ile UEFA Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde birlikte çalışan McAllister şöyle konuştu: "Kevin Lamour'u dürüst ve örnek bir spor lideri olarak tanıyorum, güvenilir bir meslektaştı. Sağlam ilkelere sahip bir lider; futbol yönetimindeki çalışmamıza yön vermesi gereken değerleri cesaretle savunuyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Görevden alınması, FIFA yönetimini ciddi biçimde zayıflatıyor ve kurumun kültürünü değiştirme, onu yalnızca ticari ve mali hedeflerle yetinmek yerine spor değerlerine doğru yeniden yönlendirme yönündeki eşsiz bir fırsatı baltalıyor."

Ardından ekledi: "FIFA, başkan demek değildir; tüm futbol ailesini temsil eder. Dünya futbolunun, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan ve gerektiğinde konuşan güçlü ve bağımsız liderlere ihtiyacı var."

UEFA Başkan Yardımcısı açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Kevin gibi bir kişiliğe ve yetkinliğe sahip bir liderin kaybedilmesi, değişim isteyen herkese son derece endişe verici bir mesaj gönderiyor."

Krizin arka planı

Lamour, 5 Ağustos'ta Fas'ta düzenlenen ve konseyin Infantino'ya tam desteğini açıkladığı FIFA yönetim kurulu toplantısına katılmadı. UEFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve "CONCACAF" ile birlikte, üç kıta federasyonunun başkanları tarafından imzalanan açık bir mektupta, özel yatırımcı planı nedeniyle Infantino'yu "aldatmak"la suçlamıştı.

Birçok Avrupa federasyonu, gelecek yılki kongrede Infantino'nun FIFA başkanlığına yeniden aday olmasına yönelik desteklerini geri çektiklerini belirtti.

FIFA'nın planı, kadın ve erkek Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvalarının ticari ve operasyonel yönlerini yönetecek bir şirket kurmayı ve bir azınlık hissesini özel sektör yatırımcılarına satmayı öngörüyordu.

FIFA daha sonra planın iptal edildiğini açıkladı ancak planın hazırlanmasında izlenen prosedürleri gözden geçireceğini taahhüt etti; ne var ki bu incelemeyi hangi merciin yürüteceğini henüz belirlemedi.

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