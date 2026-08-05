Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, Felix Nmecha'nın mevcut transfer döneminde takımdan ayrılmasını son derece düşük bir ihtimal olarak görüyor. Nmecha'nın şu anda iddiaya göre Newcastle United'ın transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor, ancak Book bir transferin gerçekleşeceğine inanmıyor. Book, BVB antrenmanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir transferi son derece düşük bir ihtimal olarak görürüm. Elbette teorik olarak her zaman astronomik rakamlar ortaya çıkabilir, ama Felix Nmecha için bunu bu yaz oldukça net şekilde dışlayabilirim" dedi.

Geçen sezondaki performansı ve ayrıca Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçta ortaya koyduğu oyunla Nmecha, üst düzey kulüplerin dikkatini çekmişti. Bir dönem Real Madrid ile de adı anıldı, ancak söz konusu ilgi somutlaşmadı. Newcastle United ise şu anda Sandro Tonali'nin ayrılığı ve Bruno Guimaraes'in Arsenal'e yaklaşan transferi sonrası merkez orta saha için takviye arıyor. Bu noktada Nmecha'nın, Magpies'in bir numaralı hedefi olduğu öne sürülüyor.

Haberlere göre Nmecha'nın sözleşmesinde bir çıkış maddesi bulunuyor, ancak bu madde ancak gelecek yaz geçerli olacak: Buna göre oyuncu, iddiaya göre 80 milyon euro karşılığında kulüpten ayrılabilecek. Real Madrid ilgisinin muhtemelen hâlâ mevcut olduğu dönemde Dortmund cephesinin 120 milyon euroyu alt sınır olarak gördüğü konuşuluyordu, ancak şimdi Ole Book bir ayrılığı neredeyse kategorik biçimde dışlıyor.

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Felix Nmecha, 2023 yılında 30 milyon euro karşılığında VfL Wolfsburg'dan Borussia Dortmund'a transfer oldu. İlk dönemde yaşadığı sıkıntıların ardından, sakatlıkların da etkisiyle, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde savunmacı orta sahada takımın kilit isimlerinden biri hâline geldi. BVB'de gelecek sezon için de Jobe Bellingham'ın yanında orada net şekilde planlarda yer alıyor. Geçen sezon Siyah-Sarılı formayla 42 resmi maçta beş gol ve üç asist üretti.