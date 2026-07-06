İngiltere milli takım oyuncusu Jordan Henderson, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika’ya karşı kazanılan (3-2) maçın kutlamaları sırasında bileğinde ciddi bir sakatlık geçirdi. Henderson, Azteca Stadyumu’ndaki reklam panolarının üzerine acı verici bir şekilde düşmesinin ardından sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel, maç sonrası yaptığı açıklamada sakatlığın ciddiyetini şu sözlerle vurguladı: “Durum iyi değil. Jordan düştü ve bileğinden sakatlandı. Sakatlık çok ciddi görünüyor. Bu son derece ciddi bir sakatlık.”

Acı verici düşüş

Bu tuhaf sakatlık, maçın bitiş düdüğünün çalınmasının hemen ardından meydana geldi. İngiliz milli takım oyuncuları, kale arkasında taraftarlarının önünde galibiyeti kutlarken “Wonderwall” şarkısını söylüyorlardı. Henderson, reklam panolarının üzerinden atlamaya çalışırken, takım arkadaşı Dan Burn engeli aşmayı başardıktan sonra acı verici bir şekilde yere düştü.

Televizyon tekrarında, sağlık ekibinin hemen müdahale etmesini gerektiren bu korkunç düşme anı gösterildi; oyuncular, yaralı takım arkadaşlarının etrafında bir güvenlik çemberi oluşturdu.

Henderson'ın takım arkadaşları, onun oksijen cihazı takılı bir sedyeyle önce soyunma odasına, ardından da acilen hastaneye nakledilmesini büyük bir endişeyle izledi.

Kaptan Harry Kane, boğuk bir sesle olay hakkında şöyle yorum yaptı: “Jordan Henderson orada düştü. Sanırım durumu iyi,” ancak Tuchel’in daha sonra yaptığı açıklamalar durumun ciddiyetini ortaya koydu.

İkinci sakatlık

Geceyi mahveden tek sakatlık Henderson’ınki değildi; Meksika’nın forveti Santi Jiménez de uzatma dakikalarında korkunç bir sakatlık geçirdikten sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı ve tetkikler için hastaneye kaldırıldı.

Meksika teknik direktörü Javier Aguirre, “Santi’yi muayene etmemiz gerekiyor çünkü şu anda hastanede,” diyerek, 61. dakikada oyuna giren Milanlı forvetin sakatlığının ciddiyetine işaret etti.