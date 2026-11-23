Robert Lewandowski'nin forma giydiği Chicago Fire, MLS Cup play-off'larının ilk turundaki üç maçlık serinin açılış karşılaşmasında Charlotte FC'ye 2-1 yenilerek ağır bir darbe aldı.

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Topa daha fazla sahip olan ekip, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra Liel Abada'nın attığı erken golle geriye düştü, ancak Polonyalı golcü 68. dakikada skoru eşitledi.

Ev sahibi takım penaltı atışlarını düşünerek kalecisini değiştirse de konuk ekip uzatma dakikalarında penaltı kazandı.

90+4. dakikada Chicago Fire teknik direktörü Greg Berhalter, penaltı kurtarmada daha başarılı olduğu düşüncesiyle as kaleci Chris Brady'nin yerine yedek kaleci Josh Cohen'i oyuna aldı.

Yedek kalecinin oyuna girmesinden yalnızca birkaç dakika sonra, 90+7. dakikada top Chicago savunmacısı Jack Elliott'ın ceza sahası içinde eline çarpınca maçın seyri tamamen değişti.

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VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Charlotte lehine penaltı kararı verdi ve topun başına Pep Biel geçti.

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Cohen şutu ustalıkla kurtarsa da şans sonuna kadar yanında olmadı. Önüne dönen topu 90+12. dakikada ağlara gönderen Pep, Charlotte'a 2-1'lik dramatik bir galibiyet getirdi.

İki takım, serinin ikinci maçında önümüzdeki cumartesi günü Charlotte'ın evi Bank of America Stadyumu'nda yeniden karşı karşıya gelecek.

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Messi de aynı acıyı tattı

Inter Miami, MLS play-off'larına ağır bir darbeyle başladı. Konuk ettiği Columbus Crew'a 3-0 mağlup olan Inter Miami, sürprizlerle dolu bu karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi ve takım arkadaşlarını, şampiyonluk unvanını savunma yolculuğunda takımın kaderini belirleyebilecek rövanş maçı öncesinde büyük bir baskı altına soktu.

Bu yenilgi, geçen sezonun şampiyonu olarak büyük hedeflerle mücadeleye başlayan Inter Miami için sıradan bir tökezleme olmadı. Son derece kritik bir zamanda gelen mağlubiyet, takımın "3 maçın en iyisi" sistemine dayanan play-off'lardaki geçmiş deneyimlerinde yaşadığı bazı endişeleri yeniden akıllara getirdi.

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Inter Miami neden üç golü telafi etmek zorunda değil?

Skor ne kadar ağır olsa da Inter Miami'nin rövanşta dört farklı kazanmasına gerek yok. Herhangi bir skorla alacağı galibiyet, Columbus Crew ile galibiyet sayısını eşitlemesine ve iki takımın birer maç kazanması durumunda belirleyici üçüncü bir maçın oynanmasına yetecek.

Bunun nedeni, MLS'in 2026 sezonu play-off ilk turunun, iki maçın toplam skoruna göre değil, üç maçın en iyisi sistemiyle oynanan üç maçlık bir seriye dayanması.

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Bu sisteme göre iki galibiyete ilk ulaşan takım tur atlıyor. Maçlarda beraberlik sonucu bulunmuyor; normal süre eşitlikle biterse uzatmaya gidilmeden doğrudan penaltı atışlarına geçiliyor.

Dolayısıyla Inter Miami'nin bu yenilgisi henüz turnuvaya veda ettiği anlamına gelmiyor, ancak takımın işini zorlaştırdı. Inter Miami artık 27 Kasım'da Ohio eyaletindeki Columbus stadında oynanacak ikinci maçı deplasmanda kazanmak zorunda.

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Messi ve takım arkadaşlarının galibiyet alması halinde iki takımın galibiyet sayısı eşitlenecek ve açıklanan programa göre 1 ya da 2 Aralık'ta Inter Miami'nin sahasında oynanacak belirleyici üçüncü maça gidilecek.

Takımın yeniden kaybetmesi durumunda ise Inter Miami erken veda edecek ve şampiyonluğunu savunma şansını yitirecek.