Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casado, Alman teknik direktör Hansi Flick'in planları dışında kalmasının ardından, içinde bulunulan yaz transfer döneminde Katalan kulübünden ayrılmaya yaklaştı. Bu süreçte Türk ekibi Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun temaslarını sürdürürken, transfer döneminin kapanmasından önce oyuncunun geleceğini netleştirmek isteyen başka kulüplerin de ilgisi söz konusu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Beşiktaş, sezon başından beri oyuncuya ilgi göstermesinin ardından, son günlerde Barcelona ve Casado'yu transfere ikna etmek için temaslarını yoğunlaştırdı.

Beşiktaş sportif direktörü ve Borussia Dortmund'un eski gözlemcisi Edouard Graf, Casado ile anlaşma fikrinin en önemli destekçilerinden biriydi. Türk kulübü, Barcelona sportif direktörü Deco ile müzakerelere girmeden önce, temaslarına oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile iletişime geçerek başladı.

Barcelona başlangıçta transferin bedelini yaklaşık 20 milyon euro olarak belirledi, ancak transfer döneminin kapanış tarihinin yaklaşması kulübü mali taleplerini yeniden gözden geçirmeye itebilir. Özellikle Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e gidişi de dahil olmak üzere, bu yaz satışlarla ilgili hedeflerine ulaşmayı başarmasının ardından.

Casado'yu kadrosuna katma yarışı Beşiktaş ile sınırlı değil. Alman ekibi Leipzig de oyuncuya ilgi gösterenler arasına girdi. Ayrıca birkaç İngiliz kulübünün de ilgisi mevcut, ancak bu temasların resmi tekliflere dönüşüp dönüşmediği net değil.

Casado, Barcelona'daki rolünün azalmasının ardından, kendisine düzenli olarak forma giyme fırsatı verecek ve sahadaki varlığını yeniden kazanmasını sağlayacak bir Avrupa kulübüne transfer olma fikrine sarılırken, kulüp ve menajeri Jorge Mendes transfer döneminden geriye kalan birkaç gün içinde oyuncunun rotasını netleştirmek için çalışıyor.