Barcelona orta saha oyuncusu İspanyol Rodri hakkındaki şüpheler, Katalan takımının teknik direktörü Hans Flick'in oyuncuyu bugün salı akşamı oynanacak ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasının zirve maçı olan Paris Saint-Germain karşılaşmasının kadrosundan çıkarmasıyla doğrulandı. Öte yandan Parisli takımın teknik direktörü Luis Enrique kadrosunda bir sürprize imza attı.

Saatler önce basında çıkan haberler, Rodri'nin fiziksel yorgunluk yaşadığını ve Flick'in Dünya Kupası şampiyonu İspanyol oyuncuyu dinlendirmek için yedek kulübesine koymayı tercih ettiğini belirtmişti.

Katalan "Sport" gazetesi ise Rodri'nin yedek kulübesinde oturmasının ciddi bir sakatlıkla ilgili olmadığını, Alman teknik direktörün oyuncuyu önümüzdeki pazar günü La Liga'da oynanacak El Clasico'ya hazırlamak istediğini aktardı.

Flick, Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için orta sahada Marc Bernal'ı sahaya sürüyor. Katalan takımı ayrıca Eric Garcia ve Jules Koundé'nin yokluğunu da yaşıyor.

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Genç Mısırlı Hamza Abdülkerim ise bugünkü maçta Barcelona'nın yedek kulübesinde oturuyor.

Barcelona'nın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Juan Garcia.

Savunma: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Orta saha: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Diğer tarafta ise Enrique, sol bek mevkisinde Lucas Hernandez'i tercih ederek beklentileri boşa çıkardı. Hernandez'in Lamine Yamal'ın tehlikesini durdurması gerekecek. Teknik direktör bu tercihiyle Lucas Digne ve Zaire Emery'yi göz ardı etti.

Paris Saint-Germain, bugünkü maça yıldızı Nuno Mendes'in yokluğunda çıkıyor; bu da İspanyol teknik direktörün karşı karşıya olduğu bir meydan okuma.

Enrique ayrıca Barcelona'nın eski yıldızı Ferran Torres'i yedek kulübesinde tuttu.

Paris Saint-Germain'in ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Safonov.

Savunma: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Hernandez.

Orta saha: Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves.

Hücum: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia.