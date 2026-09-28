NFL, 8 Kasım 2026'da Santiago Bernabéu'ya dönüyor. Normal sezonun 9. haftasında Cincinnati Bengals, Atlanta Falcons ile karşı karşıya gelecek ve belirlenen ev sahibi takım Atlanta olacak.

Bu karşılaşma, İspanya'da şimdiye kadar oynanan ikinci NFL normal sezon maçı olacak. Aynı zamanda ligin, Madrid Belediyesi, Madrid Özerk Yönetimi ve Real Madrid C.F. ile yaptığı, Amerikan futbolunu önümüzdeki yıllarda Bernabéu'da tutacak çok yıllı iş birliğinin de ilki olacak.

NFL Madrid biletlerini ayırtBilet ayırt

NFL Madrid 2026 maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 8 Kasım Pazar, 15.30 CET Cincinnati Bengals - Atlanta Falcons Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid Bilet ayırt

NFL Madrid 2026 biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, NFL'in İspanyol Ticketmaster platformu üzerinden satılıyor. Satın alma işlemi için bir NFL Ticketmaster hesabına ihtiyacınız olacak. Koltuklara göz atmaya başlamadan önce bu hesabı nfl.com üzerinden ücretsiz şekilde oluşturabilirsiniz.

Satış süreci aşamalar hâlinde yürütüldü. Mayıs sonlarında Amex kart sahiplerine ön satış yapıldı, hospitality paketleri 5 Haziran'da açıldı ve genel satış 9 Temmuz'da başladı.

NFL Madrid 2026 biletleri ne kadar?

On Location (NFL'in resmî hospitality ortağı) ve SportsBreaks, alt kat tribün koltukları, maç öncesi hospitality lounge'ları, otel konaklamaları ve uçuş düzenlemelerini bir araya getiren resmî premium paketler sunuyor.

NFL, Bengals-Falcons maçı için resmî tüm dahil fiyatları yayımladı. Yani gördüğünüz fiyata tüm ücretler zaten dahil ve ödeme aşamasında sürpriz bir ek ücret çıkmıyor. Bu, 2026'daki tüm uluslararası maçlar için getirilen yeni bir yaklaşım.

En ucuz resmî kategori €93,40'tan başlarken, en pahalı koltukların fiyatı €438,75'e kadar çıkıyor. Ayrıca belirli kategorilerde çocuk biletleri de bulunuyor.

Hospitality ise tamamen farklı bir seviye. Ticketmaster ve On Location üzerinden sunulan premium paketler, lounge erişimi, yemek ve bazı durumlarda ulaşım ile otel konaklaması gibi ek avantajlar içererek standart bir biletin çok ötesine geçiyor.

NFL Madrid biletlerini ayırtBilet ayırt

Santiago Bernabéu Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu, yakın zamanda geçirdiği yenilemenin ardından dünya sporunda en çok konuşulan mekânlardan biri hâline geldi ve onu NFL için bu kadar doğal bir tercih yapan da tam olarak bu dönüşüm oldu. Stadyumun yeni geri çekilebilir zemini, alttaki yüzeyi bozmadan çim sahanın Amerikan futboluna uygun çizgiler ve zemin düzeniyle değiştirilmesine olanak tanıyor. Yenilenen çatı ve genişletilen tribün yapısı da tesise tipik bir NFL pazarından gerçekten farklı bir atmosfer kazandırıyor.

Maça seyahat ediyorsanız rotanızı dikkatle planlayın. 10 numaralı hattaki Santiago Bernabéu metro istasyonu şu anda yeniden inşa çalışmaları nedeniyle kapalı ve Nuevos Ministerios ile Cuzco arasındaki sefer kesintisinin yılın geri kalanında sürmesi bekleniyor. En kolay alternatifler, Nuevos Ministerios'a giden Cercanías treni, bir EMT otobüsü ya da maç günü çalışan ücretsiz ikame servis hattı. Bu yüzden stadyuma yolculuğunuz için biraz fazladan zaman ayırmanızda fayda var.

Bernabéu daha önce kapalı gişe bir NFL kalabalığına ev sahipliği yapmışken ve artık takvimde kalıcı bir yer de güvence altına alınmışken, burası 2026 uluslararası takviminin öne çıkan duraklarından biri olmaya hazırlanıyor.

NFL International maçları ne zaman oynanacak?

2026, NFL'in küresel erişimi açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl. Yedi ülkede oynanacak rekor sayıda dokuz uluslararası maç takvime alındı.

Buna Avustralya ve Fransa'da düzenlenecek ilk normal sezon maçları da dahil.

NFL International 2026 tam ev sahibi listesi