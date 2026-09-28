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NFL London games 2024Getty Images
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Son dakika NFL Londra 2026 biletleri nasıl alınır: Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts - Washington Commanders, fikstür ve daha fazlası

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NFL London 2026’ya nasıl gireceğinizi mi merak ediyorsunuz? Ekimdeki maçlar öncesinde biletleri tam olarak nereden alabileceğinizi biliyoruz

NFL London 2026 serisi bu ekimde başlarken, yaz aylarındaki ilk genel satışları kaçırmış olsanız bile yer bulmak imkânsız değil. 

NFL, ev sahibi takımlar olarak Jacksonville Jaguars ve Washington Commanders'ı doğruladı. Tarihi bir adım olarak Jaguars, EverBank Stadium 1,4 milyar dolarlık yenilemeden geçerken yurt dışında arka arkaya iki haftada iki iç saha maçı oynayacak.

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NFL London 2026 takvimi ve fikstürü nedir?

Tarih ve saat (BST)TakımlarKonumBiletler
4 Ekim Pazar (14:30)Indianapolis Colts - Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumBilet satın al
11 Ekim Pazar (14:30)Philadelphia Eagles - Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumBilet satın al
18 Ekim Pazar (14:30)Houston Texans - Jacksonville JaguarsWembley StadiumBilet satın al

NFL London 2026 biletleri nereden alınır?

Genel satış dönemi sona erdi, ancak şu resmî kanallar üzerinden doğrulanmış koltuklar hâlâ alınabilir:

  • Resmî NFL UK Portalı: Genel satış biletleri için birincil kaynak. Uyarılar için şimdi kayıt olun.
  • Jacksonville Jaguars Resmî Sitesi: Wembley'deki maç için Jags, bilet kontenjanlarını ve Union Jax üyeliklerini çoğu zaman kendisi yönetir.
  • Ticketmaster UK: International Series'in resmî biletleme ortağı.
  • On Location/VIP Hospitality: NFL'in resmî ağırlama sağlayıcısı, erken dönemde koltuk garantilemek isteyenler için Priority Access depozito programını şimdiden başlattı.

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NFL London biletleri ne kadar olacak?

2026 London Series bilet fiyatları, oturma kategorisine, stada ve maça olan talebe göre değişiyor. 

Birleşik Krallık'taki resmî bilet platformlarında listelenen tüm fiyatlar zorunlu tüm ücretler dâhil şekilde yansıtılıyor, bu yüzden aşağıda gördüğünüz maliyet, ödeme sırasında ödeyeceğiniz nihai toplamdır:   

  • Üst kat / Kısıtlı görüş: £60 - £105
  • Orta kat / Uç bölgeler: £115 - £190
  • Alt kat / Kenar çizgisi: £195 - £360
  • Ağırlama ve VIP: £450 - £2.000+

NFL International maçları ne zaman oynanacak?

2026, NFL'in küresel erişimi açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl olacak; yedi ülkede toplam dokuz uluslararası maç planlandı. 

Buna Avustralya ve Fransa'daki ilk normal sezon maçı da dâhil.

NFL International 2026 tam ev sahibi listesi

Tarih ve başlangıç saatiEşleşme (Deplasman - Ev sahibi)Stadyum ve konumBilet durumu
10 Eylül Per, (10:35 AEST)San Francisco 49ers - Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Avustralya Bilet satın al
27 Eylül Paz, (17:25 BRT)Baltimore Ravens - Dallas CowboysMaracanã Stadium Rio de Janeiro, Brezilya Bilet satın al
4 Ekim Paz, (14:30 BST)Indianapolis Colts - Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet satın al
11 Ekim Paz, (14:30 BST)Philadelphia Eagles - Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet satın al
18 Ekim Paz, (14:30 BST)Houston Texans - Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet satın al
25 Ekim Paz, (14:30 CEST)Pittsburgh Steelers - New Orleans SaintsStade de France Paris, Fransa Bilet satın al
8 Kasım Paz, (15:30 CET)Cincinnati Bengals - Atlanta FalconsSantiago Bernabéu Stadium Madrid, İspanya Bilet satın al
15 Kasım Paz, (15:30 CET)New England Patriots - Detroit LionsAllianz Arena (FC Bayern Munich Stadyumu) Münih, Almanya Bilet satın al
22 Kasım Paz, (19:20 CST)Minnesota Vikings - San Francisco 49ersEstadio Banorte Mexico City, Meksika Bilet satın al

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