NFL London 2026 serisi bu ekimde başlarken, yaz aylarındaki ilk genel satışları kaçırmış olsanız bile yer bulmak imkânsız değil.

NFL, ev sahibi takımlar olarak Jacksonville Jaguars ve Washington Commanders'ı doğruladı. Tarihi bir adım olarak Jaguars, EverBank Stadium 1,4 milyar dolarlık yenilemeden geçerken yurt dışında arka arkaya iki haftada iki iç saha maçı oynayacak.

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NFL London 2026 takvimi ve fikstürü nedir?

Tarih ve saat (BST) Takımlar Konum Biletler 4 Ekim Pazar (14:30) Indianapolis Colts - Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Bilet satın al 11 Ekim Pazar (14:30) Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Bilet satın al 18 Ekim Pazar (14:30) Houston Texans - Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Bilet satın al

NFL London 2026 biletleri nereden alınır?

Genel satış dönemi sona erdi, ancak şu resmî kanallar üzerinden doğrulanmış koltuklar hâlâ alınabilir:

Resmî NFL UK Portalı: Genel satış biletleri için birincil kaynak. Uyarılar için şimdi kayıt olun.

Genel satış biletleri için birincil kaynak. Uyarılar için şimdi kayıt olun. Jacksonville Jaguars Resmî Sitesi: Wembley'deki maç için Jags, bilet kontenjanlarını ve Union Jax üyeliklerini çoğu zaman kendisi yönetir.

Wembley'deki maç için Jags, bilet kontenjanlarını ve Union Jax üyeliklerini çoğu zaman kendisi yönetir. Ticketmaster UK: International Series'in resmî biletleme ortağı.

International Series'in resmî biletleme ortağı. On Location/VIP Hospitality: NFL'in resmî ağırlama sağlayıcısı, erken dönemde koltuk garantilemek isteyenler için Priority Access depozito programını şimdiden başlattı.

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NFL London biletleri ne kadar olacak?

2026 London Series bilet fiyatları, oturma kategorisine, stada ve maça olan talebe göre değişiyor.

Birleşik Krallık'taki resmî bilet platformlarında listelenen tüm fiyatlar zorunlu tüm ücretler dâhil şekilde yansıtılıyor, bu yüzden aşağıda gördüğünüz maliyet, ödeme sırasında ödeyeceğiniz nihai toplamdır:

Üst kat / Kısıtlı görüş: £60 - £105

£60 - £105 Orta kat / Uç bölgeler: £115 - £190

£115 - £190 Alt kat / Kenar çizgisi: £195 - £360

£195 - £360 Ağırlama ve VIP: £450 - £2.000+

NFL International maçları ne zaman oynanacak?

2026, NFL'in küresel erişimi açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl olacak; yedi ülkede toplam dokuz uluslararası maç planlandı.

Buna Avustralya ve Fransa'daki ilk normal sezon maçı da dâhil.

NFL International 2026 tam ev sahibi listesi