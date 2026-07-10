Senegalli yıldız Sadio Mané, “Teranga Aslanları”nın 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinden birkaç gün sonra, milli takımdaki on yılı aşkın kariyerine son vererek uluslararası futboldan emekli olduğunu açıkladı.

34 yaşındaki Mané'nin açıklaması, Senegalli "Le Quotidien" gazetesi tarafından yayınlanan bir bildiri aracılığıyla geldi. Mané, bu bildiride, uzatmaların ardından Belçika'ya 3-2 yenilerek turnuvadan son 16 turunda elendikten sonra, 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının milli takım formasıyla sonuncusu olduğunu doğruladı.

Uluslararası kariyerine son vermesine rağmen Mané, kulüp düzeyinde kariyerine devam edecek; zira Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Dokunaklı bir veda mesajı

Mané, Senegalli taraftarlara dokunaklı bir mesaj gönderdi ve bu mesajda, milli takımının renklerini savunmak için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre yaptığı açıklamada, "Bu bayrak uğruna her şeyimi feda ettiğimi bilin. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve vatanımız için her zaman tüm gücümle mücadele ettim" dedi.

"Sürekli desteğiniz, elde ettiğim tüm başarıların gerçek itici gücü oldu" diye ekledi.

Yeni bir rol

Eski Senegal kaptanı, ülkesindeki futboldan uzaklaşmayı düşünmediğini vurgulayarak, uluslararası futbolu bıraktıktan sonra farklı bir pozisyonda milli takıma hizmet etmeye devam etmek istediğini belirtti.

“Yarın, ister teknik kadroda, ister antrenör koltuğunda, ister spor kurumlarında olsun, deneyimlerimi vatanımın hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağım” dedi.

Senegal formasıyla on yıldan fazla

Mané, Senegal milli takımındaki kariyerine 2012 yılında başladı ve bu süre zarfında 130 uluslararası maça çıktı; böylece tarih boyunca Senegal futbolunun en önemli yıldızlarından biri haline geldi.

Eski Fransız Metz kanat oyuncusu, 2019'daki final maçını kaybettikten sonra Senegallıların 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında en önemli katkılardan birini yaptı. Ayrıca 2025 turnuvasının finalini de kazandı, ancak CAF, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) nihai kararını beklerken, Fas'a şampiyonluğu resmi bir kararla verdi.

Ayrıca milli takımda önemli bir liderlik rolü üstlendi; son Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas karşısında takım arkadaşlarından sahaya geri dönmelerini istemesi, onun konumunu pekiştiren en dikkat çekici anlardan biriydi.