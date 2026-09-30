Cristiano Ronaldo, üst üste üçüncü gün Portekiz Milli Takımı'nın antrenmanına katılmadı. Teknik direktör Jorge Jesus'un takım kaptanının Kopenhag'daki antrenman seansına katılacağını doğrulamasından sadece birkaç dakika sonra yaşanan bu yeni gelişme, milli takım kampındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Portekiz'in "A Bola" gazetesine göre Ronaldo, Danimarka'nın başkentindeki Parken Stadı'ndan bugün çarşamba günü Portekiz Futbol Federasyonu'na ait bir araçla ayrıldı; bu sırada Francisco Conceição hariç tüm takım arkadaşları sahada yerini almış durumdaydı.

"Record" gazetesi, Ronaldo'nun ayrıldığı ana ait bir video paylaştı.





Jesus'un açıklamaları ortamı alevlendirdi

Ronaldo'nun ayrılışı, Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısından yalnızca birkaç dakika sonra geldi. Toplantıda Jorge Jesus, 41 yaşındaki forvetin antrenmanlara katılacağını doğrularken, kadro dışı kalmasının sürebileceğine dair de imada bulundu.

Jesus şöyle konuştu: "Dün antrenmanı reddetmedi. Francisco Conceição sakat olduğu için, João Félix ise yorgunluğunu hafifletmeye çalıştığımız için antrenman yapmadı; Cristiano ise salonda çalışma yaptı. Bugün antrenman yapacak. Dördüncü gün, dolayısıyla antrenman yapacak."

Portekizli teknik direktör, Ronaldo'nun maçta oynayıp oynamayacağına dair kararı hakkında da konuştu ve kadroyla ilgili nihai kararın kendisine ait olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "İstediğim sözü verebilirim. Teknik direktör benim. Oyuncuya maça ilk 11'de başlamayacağını, yedek kulübesinde olacağını söyledim. Ona 30 dakika ihtiyaç duyarsam oynar, ihtiyaç duymazsam oynamaz. Hiçbir oyuncu fikirlerimi değiştirmeyecek; ne o, ne futboldaki başka biri, ne de herhangi bir başkan. Bu asla olmayacak."

Jesus ayrıca Gonçalo Ramos'un Danimarka karşısında ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

Yeni bir yokluk

İsveç'in Malmö kentinde salı günü yaşananların aksine, o gün Ronaldo sahaya çıkmış ve antrenmanlar başlamadan önce birkaç dakika sahada kalmışken, Portekiz kaptanı çarşamba günkü seansta sahaya çıkmadı.

Ronaldo, Portekiz Federasyonu'na ait bir araçla milli takımın konaklama tesisine döndü. Federasyon daha önce, Malmö Stadı'ndaki spor salonunun kendisine belirlenen antrenman programını uygulamak için gerekli özel ekipmanlara sahip olmadığını doğrulamış ve bunun onu otele dönmeye ittiğini belirtmişti.

Şimdiye kadar Portekiz Federasyonu, Jesus'un birkaç dakika önce katılacağını doğrulamasına rağmen, Ronaldo'nun çarşamba antrenmanına katılmamasına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Danimarka maçının arifesinde antrenmanlara dönenlerin en dikkat çekeni João Félix oldu; ayrıca bu seansta Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença da tribünde yer aldı.

Buna karşılık Jesus, Avrupa Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası kapsamındaki Danimarka maçında Francisco Conceição'nun yer almayacağını doğruladı.

Krizin sebebi ne?

Krizin kökeni, Ronaldo'nun Norveç karşısındaki oynatılma biçimine dayanıyor. Jesus'un ilk 11'de başlamasa bile oynayacağına dair önceki açıklamalarına rağmen, milli takım kaptanı maç boyunca yedek kulübesinde kalmıştı.

Galibiyetin ardından Ronaldo doğrudan soyunma odasına yöneldi ve ertesi günkü antrenmanlar sırasında sahadaki diğer yedeklere katılmadı.

Ertesi gün Ronaldo, "Eleda" Stadı'na gitti ve tek başına sahaya çıktıktan kısa bir süre sonra oradan ayrıldı. Portekiz Federasyonu'na göre oyuncu, stadın salonunda kendine özgü antrenman programı için gerekli ekipmanların bulunmaması nedeniyle otele döndü.

Gelişmelerin ortasında Pedro Proença, planlarını değiştirerek 21 yaş altı milli takımın maçına gitmekten vazgeçip A Milli Takım kampına katılmaya, Jesus ve Ronaldo ile acil bir toplantı yapmak üzere tekrar Danimarka'ya gitmeye karar verdi.

Toplantı, çarşamba sabahı Portekiz Milli Takımı'nın Malmö'deki konaklama otelinde gerçekleşti ve sakin, dostane bir havada geçtiği ifade edildi.

Jesus ile Ronaldo, salı akşamı da bir toplantı yapmış; Norveç maçının ardından oluşan gerilimi kontrol altına almak ve son vermek amacıyla bu toplantıda görüş alışverişinde bulunmuşlardı.