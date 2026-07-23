Barcelona kulübü bugün, perşembe günü, Alman oyuncu Karim Adeyemi'yi Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Adeyemi, önümüzdeki dönemde Katalan takımına destek verecek.

Barcelona resmi internet sitesi aracılığıyla, forvet oyuncu Karim Adeyemi'nin transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını ve oyuncunun Katalan kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Adeyemi, Newcastle'dan gelen İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'ın ardından, Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği ikinci transfer olarak kabul ediliyor.

Böylece Adeyemi, Almanya Millî Takımı'nın başındayken kendisine millî formayla ilk kez sahaya çıkma fırsatı veren Barça teknik direktörü Hansi Flick ile yeniden bir araya gelme imkânı bulacak.

18 Ocak 2002'de Münih'te Nijeryalı bir baba ve Rumen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Adeyemi, Barcelona takımına heyecan verici ve çok yönlü bir hücum anlayışı katıyor.

Barça'nın resmi internet sitesinin belirttiğine göre Adeyemi, futbol kariyeri boyunca hem kanatlarda hem de hücumun merkezinde oynayabilme yeteneğini göstererek üstün bir hızı güçlü bir sol ayakla birleştirdi.

Bu özellikler, kendisini çok iyi tanıyan Flick için onu bir kez daha değerli bir seçenek hâline getiriyor. Zira Adeyemi, ilk profesyonel kulübü olan Red Bull Salzburg'da forma giyerken, Barcelona'nın şu anki teknik direktörü ona Almanya Millî Takımı'yla ilk kez sahaya çıkma fırsatını vermişti.

Bu, yaklaşık beş yıl önceydi ve şimdi iki isim tamamen farklı koşullar altında yeniden bir araya geliyor. Bu süreçte Adeyemi son dört sezonu Borussia Dortmund ile geçirdi ve hem Almanya Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yıldızı parladı.







