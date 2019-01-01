Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yönetimden Diagne'ye mesaj

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Mbaye Diagne'nin satışından büyük bir bonservis geliri elde etmek isteyen yönetimi, Senegalli oyuncuyua mesaj yolladı.

Fanatik'in haberine göre sarı kırmızılılar, Diagne'ye kendisine kulüp bulması için acele etmesini istedi.

Gelecek bonservis bedeliyle transferleri bitirmek isteyen Galatasaray, Senegalli golcüden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Galatasaray, Aytaç Kara ile görüşüyor

Sarı-kırmızılı ekip, A Spor'da yer alan habere göre ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile görüşüyor.

Bursapor'un karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiği oyuncu, yeşil-beyazlı forma ile toplamda 131 maça çıkıp 14 gol 7 asistlik katkı sağlamıştı.

Gustavo Cuellar hamlesi

Sarı kırmızılıların Flamengo'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı defansif orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar için transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

'da yayım yapan Lance adlı spor gazetesinin haberine göre Galatasaray, sözleşmesi 2022 yazında bitecek futbolcu için Flamengo'ya ilk etapta 6 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haberde bu teklifin geri çevrilmesine rağmen Galatasaraylı yöneticilerin transferde ısrarcı olduğu ve tekliflerini 8 ila 10 milyon euro'ya kadar çıkarabilecekleri aktarıldı.

Banega'dan kötü haber

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega'dan kötü haber geldi.

, yeni transferleri Joan Jordan ve Diego Carlos için imza töreni düzenledi. Törende sportif direktör Monchi, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ever Banega hakkındaki soruları yanıtladı.

Monchi, "Banega hiçbir zaman satılık olmadı ve takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Onun en önemli özelliği spor performansı. Banega'yı satmayı düşünmüyoruz. Kendisi şu an oldukça motive. Önümüzdeki günlerde yeni kontrat için görüşmeler yapacağız" şeklinde konuştu.