Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sneijder Galatasaray'a önerildi (17 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Al Gharafa ile sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder, ’a önerildi. Ancak 35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun eski performansından çok uzak olduğunu düşünen teknik heyet, Sneijder’i aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kulüp bünyesinde görevlendirebileceğini iletti.

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Wesley, 5 senelik Galatasaray kariyerinde 2’si lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanmıştı.

Galatasaray'dan Max Kruse çalımı!

Uzun süredir 'nin gündeminde olduğu konuşulan Max Kruse'ye Galatasaray da talip oldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci forvet olarak kadrosunda görmek istediği Alman forvet, kesin kararını ay sonuna kadar verecek. (Sporx)

Terim, Tetteh'ten vazgeçmiyor

Mbaye Diagne'yi satarak yerine bir forvet almak isteyen Galatasaray'da gündemdeki son isim Benjamin Tetteh.

Fatih Terim'in forvet hattı için gözüne kestirdiği 21 yaşındaki Ganalı golcü Sparta Prag forması giyiyor. Güçlü fiziğiyle öne çıkan genç yıldız devre arasında da sarı kırmızılıların gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. (Takvim)

Marcao'ya izin çıkmadı

Geçtiğimiz sezon devre arasında 'in Chaves takımından kadroya katılan Marcao'ya İspanyol ve İtalyan ekiplerinden teklifler geldiği iddia ediliyordu.

Teknik direktör Fatih Terim, 10 milyon euro'yu bulan tekliflere rağmen genç savunmacının satılmaması talimatını verdi. Galatasaray'dan yıllık 800 bin euro kazanan 23 yaşındaki Brezilyalı savunmacının sarı kırmızılılar ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)

Jimmy Durmaz'dan heyecanlandıran paylaşım

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan futbolcusu Jimmy Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

🚨 Transferde ismi Galatasaray ile anılan Jimmy Durmaz, yakında 'de olacağını duyurdu. pic.twitter.com/NJ40n11p19

— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 15, 2019

Bir dönem 'nde de forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Instagram hikayesine "Yakında" mesajıyla Türkiye'ye geldiğini belirten bir fotoğraf koydu.

Bu paylaşım, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında heyecan yarattı.

Scout ekibinden 2 yıldız adayı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da scout ekibinden iki yeni oyuncu önerisi geldi. Yönetim, Fatih Terim'in de olumlu rapor verdiği Claudio Falcao ve Guga için temaslara başlayacak.

Son olarak Portekiz'de Aves forması giyen Falcao'nun sözleşmesi bitti ve 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde. Atletico Miniero forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Guga ise Mariano'nun takımdan ayrılması durumunda alternatiflerden biri olacak. (Akşam)