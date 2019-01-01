Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Serdar Dursun, Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

DHA' nın haberine göre ve 'in, 2. Lig takımlarından SV Darmstadt 98'in formasını giyen gurbetçi oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istedikleri öğrenildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında 'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'den beklediği performansı alamayan sarı kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmeyi planlarken, Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırdıktan sonra gol yolları için Norveçli Fredrik Gulbrandsen ile 'dan Muhammet Demir'i transfer eden Başakşehir ise hücuma bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Sırasıyla , Şanlıurfaspor, , Fatih Karagümrük ve Greuther Fürth formalarını giyen Serdar Dursun, 2018'de 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında SV Darmstadt 98'e transfer oldu.

Gurbetçi oyuncu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 3 asistle oynadı.

Diagne'de geri adım

Mbaye Diagne'ye 15 milyon euro bedel biçen Galatasaray, bu kararından vazgeçti.

Sabah 'ta yer alan habere göre Diagne transferinden bir süredir sonuç alamayan sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcunun fiyatını 13 milyon euro'ya düşürmeye karar verdi.

Fred'e izin verdi

Fatih Terim'in kiralanması konusunda şartların zorlanmasını istediği Fred için 'nın Telegraf haber sitesinden önemli bir iddia ortaya atıldı.

Haberde, 'in eski oyuncusunun, Manchester United'ın sezon başı kampına ailevi sorunları nedeniyle katılmadığının açıklandığı ama aslında kendisine Galatasaray'la görüşmesi için izin verildiği yazıldı.

Deniz Türüç için yeni teklif

Deniz Türüç için daha önce 3 milyon euro’yu gözden çıkaran Galatasaray, 'a iyileştirilmiş yeni bir öneri sunacak.

Fanatik 'in haberine göre teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncu için Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ı görevlendirdi.

Seri 'evet' dedi

Birçok kulüpten teklif almasına karşın Galatasaray'ın yaklaşımı, Şampiyonlar Ligi faktörü, Drogba ve Babel'in olumlu referansları ile Jean Michael Seri, tercihini sarı kırmızılılardan yana kullandı.

Sabah 'ta yer alan habere göre Fildişi Sahilli Seri, İngiliz kulübü 'a Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini iletti.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Seri'nin menajeri Franklin Mala ise açıklamalarda bulundu. Mala, "Michael Seri'yi isteyen çok fazla kulüp var. Neler olacağını göreceğiz, şu an sadece bekliyoruz. Fırsatları değerlendireceğiz. Çok fazla fırsat var ve en iyisini seçeceğiz. Birçok kulüpten teklif var ama isim veremem. Fulham, 24.5 milyon euro talep ediyor" diye konuştu.