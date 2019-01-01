Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Salih Uçan, Galatasaray yolunda (12 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

, Şener Özbayraklı'nın ardından 'den ayrılan bir başka futbolcu olan Salih Uçan'ı da gündemine aldı.

Sabah 'tan Mehmet Özcan 'ın haberine göre sezonu 'de tamamlayan Salih, Fatih Terim'in onay vermesi halinde sarı kırmızılıların yolunu tutacak.

25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 'da 14 maça çıktı, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Scout ekibi Sporar'ı önerdi

Takvim 'in haberine göre Bratislava formasını giyen Sloven golcünün Galatasaray scout ekibi tarafından teknik heyete önerildiği belirtildi.

Geçen sezon Onyekuru, Marcao ve Luyindama transferinin mimarı olan scout ekibinin bu kez de Andraz Sporar ismini teknik heyetin masasına koyduğu öğrenildi.

Bratislava formasını giyen 25 yaşındaki Sloven forvet geçen sezon 35 maçta 34 gol attı.

Şener Özbayraklı Galatasaray'da

Fanatik 'te yer alan habere göre Galatasaray sağlık kontrolünden geçirdiği Şener Özbayraklı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı kırmızılı yönetim, deneyimli savunmacıya yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.​

Onyekuru müjdesi

Güneş gazetesinde yer alan habere göre Henry Onyekuru takımda tutmak isteyen sarı kırmızılılar, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek Nijeryalı oyuncu için ’la masaya oturacak. Fatih Terim’in performansından memnun olduğu oyuncu için İngiliz ekibine bir yıl daha kiralama teklifinde bulunacak.

Everton yetkililerinin, Galatasaray’a haber göndererek 'gelin görüşelim' dediği öğrenildi. Yönetim de gelen bu haber sonrasında transferi bitirmek için harekete geçti.