Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Rota yeniden Benjamin Tetteh (18 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre , geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmaya çalıştığı Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'den vazgeçmedi.

Haberde Semih Kaya'yı 1 yıllığına daha kiralamak için Sparta Prag ile temasta olan Galatasaray yönetiminin, Tetteh için de nabız yoklamaya devam ettiği belirtildi.

21 yaşındaki Ganalı golcüyü Fatih Terim ve ekibinin de çok istediği gelen haberler arasında.

Fernando Llorente iddiası

Yeni Şafak'ın haberine göre Galatasaray, ile sözleşmesi bitecek olan Fernando Llorente'ye 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklif etti.

Haberde 34 yaşındaki oyuncunun ise 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon euro ücret talep ettiği de kaydedildi.

Welbeck dudak uçuklattı!

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Danny Welbeck, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve senelik 5 milyon euro maaş talep etti.

Bonservisinin elinde olması sebebiyle sarı kırmızılıların sıcak baktığı transfer, bu sebeple şimdilik beklemeye alındı.