Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mevlüt Erdinç'ten Fatih Terim'e mesaj

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık oynadıktan sonra 'e geri dönen 32 yaşındaki futbolcu Mevlüt Erdinç'in 'a haber yolladığı iddia edildi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir'de 4. forvet konumuna düştüğü için sıkıntı yaşayan Mevlüt Erdinç, Galatasaray ile temasa geçti. Fatih Terim'in vereceği rapora göre Mevlüt'e geri dönüş sağlanacağı belirtildi.

Falcao için kritik adam: Mariano Diaz

Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için Mariano Diaz'dan haber bekliyor.

La Gazetta Dello Sport 'tan Nicolo Schira'nın haberine göre Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, 'nun Mariano Diaz transferini bitirmesini bekliyor.

Fransız ekibi, forması giyen 25 yaşındaki golcü Mariano Diaz'ı kadrosuna katabilirse Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinin yolunun açılabilir.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid'den 8 milyon euro bonservis bedeli ile 'a transfer olan Mariano Diaz, 'da geçirdiği tek sezonun ardından 21.5 milyon euro'ya Madrid ekibine geri döndü.

Emre Mor, Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray'ın transfer gündemindeki futbolcu Emre Mor'un menajerlik şirketinin CEO'su, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile heyecan yarattı.

WBD Capital isimli menajerlik şirketinin CEO'su Erik Alonso, Twitter hesabı üzerinden Emre Mor'un Galatasaray ile anlaştığını açıkladı.

Henüz her iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi; ancak transferin yakın zamanda gerçekleşeceği yönündeki iddialar da bu gelişme ile birlikte kuvvetlendi.