Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Martin Linnes'e Lokomotiv Moskova kancası (23 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren 'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Star'ın haberine göre, sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakiplerinden biri olan , Linnes için 6 milyon euro teklif etti. Rus ekibinin teknik direktörü Yuri Semin'in 27 yaşındaki Norveçli'yi çok beğendiği de gelen bilgiler arasında.

Ocak 2016'da Galatasaray'a transfer olan Linnes, özellikle geride bıraktığımız sezon sonrası teknik heyetin beğenisini kazanmıştı. Yönetim, nisan ayında Norveçli sağ bekin maaşında iyileştirmeye giderek 2021 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Terim, Aboubakar'ı istiyor

Mbaye Diagne'yi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarıp yeni bir forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre yönetim, Fatih Terim'in çok beğendiği Kamerunlu Aboubakar için girişimlere başlayacak. ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemde.

Yusuf Erdoğan Galatasaray'ın radarında

Yerli kontenjanında takıma katkı sağlayabilecek oyuncularla görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ın transferini bitirmek üzere.

Milliyet 'in haberine göre 'dan alacağı 2.8 milyon TL'nin ödenmemesi sebebiyle serbest kalacak olan 26 yaşındaki oyuncu, hafta başı itibariyle görüşmelere başlayacak.

Muriqi transferi bitiyor

Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde sona çok yaklaştı.

Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Galatasaray ve Çaykur Rizespor, oyuncunun bonservisi konusunda anlaşmaya çok yakın. Transfer için kapıyı 10 milyon euro'dan açan Karadeniz temsilcisi, oyuncunun da Galatasaray'a gitmeyi çok istemesiyle, Galatasaray'ın önerdiği 4 milyon euro'ya razı oldu.