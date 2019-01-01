Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kenan Karaman, 2 milyon euro'ya Galatasaray'a gelebilir (4 Haziran 2019)

Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgileniyor. Oyuncunun serbest kalma maddesi, işleri kolaylaştırıyor.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre , 25 yaşındaki futbolcu Kenan Karaman'ı renklerine bağlamak istiyor. ile 2021 yılına kadar olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, sarı-kırmızılı yönetim için kolaylık sağlıyor.

Fatih Terim ve ekibinin, son olarak A Milli Takım'ın Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçındaki performansıyla öne çıkan Kenan hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin ise hem forvet hem de sol kanat mevkinde oynayabilen Kenan için serbest kalma bedeli olan 2 milyon euro'yu gözden çıkarabileği ifade edildi.

Fortuna Düsseldorf formasıyla 22 maça çıkan Kenan, 3 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

Deniz Türüç, Galatasaray'dan 2 milyon euro istedi

Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç'ün, Galatasaray yönetimi ile görüştüğü ve 2 milyon euro istediği iddia edildi.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan' ın haberine göre sözleşmesinde 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Deniz Türüç için 'un son olarak 4 milyon euro'ya kadar fiyat belirledi.

Kayserispor ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Deniz'in sözleşmesini uzatmayacağı belirtildi. Galatasaray yönetiminin ise Deniz'in istediği fiyatı çok yüksek bulduğu ancak oyuncunun transferinden vazgeçmeyeceği ve son ana kadar bekleyeceği ifade edildi.

Emre Akbaba'nın alternatifi olarak düşünülen oyuncu, hem kanat hem de 10 numara olarak oynayabiliyor. Süper Lig'den başka takımların da kadrosuna katmak istediği Deniz, 2015'ten bu yana Kayserispor forması ile 145 maça çıkıp 28 gol attı ve 24 asist yaptı.

Mitroglou'na yol göründü

2018-19 sezonunun devre arasında 'dan kiralanan Kostas Mitroglou, L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre takımdan ayrılıyor. 31 yaşındaki Yunan forvete Olympiakos'un talip olduğu ifade edilirken Galatasaray'ın oyuncu ile sözleşmeyi feshederek Marsilya’ya geri göndermek istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılı forma ile yalnızca 7 lig, 2 de Kupası maçına çıkabilen Mitroglou, toplamda 2 kez ağları havalandırabildi.