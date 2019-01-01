Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret (11 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

, 'ın Trezeguet için yaptığı teklifi reddetti.

France Football 'un haberine göre 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu için 6 milyon euro teklif eden Galatasaray, Kasımpaşa'yı ikna edemedi.

2021 yılına kadar Kasımpaşa ile sözleşmesi bulunan Trezeguet için , ve 'nın da devreye girmesi bekleniyor.

Şener Özbayraklı'nın alacağı ücret belli oldu

Galatasaray'a imzası an meselesi olan ve instagram hesabından 'yi takipten çıkaran Şener Özbayraklı'nın sarı kırmızılı kulüpten alacağı ücret belli oldu.

Milliyet'in haberine göre, Aslan Şener ile TL üzerinden anlaşma sağlarken 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık kontrat verilecek ve her sene için de 10 milyon TL ödenecek.

Trezeguet ile anlaşıldı

Galatasaray'ın, Kasımpaşa'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Trezeguet ile ilgilendiği iddia edildi.

Fanatik'ten Metin Karabaş 'ın haberine göre Kasımpaşa'nın 12 milyon euro istediği Trezeguet için Galatasaray yönetimi 5 milyon euro teklif etti ve takas önerisinde bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim'in Mısırlı futbolcunun oyun stilini çok beğendiği, sarı-kırmızılı yönetimin de Kasımpaşa'ya takasta Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'ı önerdiği bildirildi. Başkan Mustafa Cengiz'in önümüzdeki günlerde Kasımpaşa yetkilileri ile görüşeceği belirtildi.

'dan Lyon'un da uzun süredir Trezeguet'i takip ettiği ifade edildi.

2018-19 sezonunda 34 lig maçına çıkan Mısırlı futbolcu, 9 gol atıp 9 da asist yapmayı başardı.

Galatasaray'da Diagne yolcu

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan 'ın haberine göre Galatasaray, yeni sezon takviyeleri için 10 milyon euro’luk futbolcu satışı yapmaya hazırlanıyor. Bu futbolcunun ise Mbaye Diagne olduğu iddia edildi.

Galatasaray yöneticilerinin transfer görüşmeleri için bir araya geldiği ve "FFP'ye takılmamak için bu transfer döneminde 10 milyon euro'luk satış yapmalıyız." şeklinde bir karara vardıkları belirtildi.

ile Afrika Kupası'nda iyi performans beklediği Diagne'yi ya da Çin'e satıp transfer bütçesi oluşturmayı planlayan Galatasaray'ın, bu parayla 8 numara ve forvet transferi yapacağı öne sürüldü.

Hedef Talisca

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın eski Beşiktaş'lı Talisca'yı transfer etmek istediği öğrenildi.

Fanatik 'ten Metin Karabaş'ın haberine göre sarı kırmızılı yöneticiler Talisca'yı kiralık olarak kadroya katmanın hesaplarını yaparken sambacının da 'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncunun 7 milyon euro'yu bulan maliyetini ise sponsorlarla karşılamayı planlıyor. ​

Galatasaray Seri'nin peşinde

Fransız basını forması giyen Jean-Michael Seri'nin Galatasaray yolunda olduğu iddia etti.

L'equipe 'te yer alan habere göre sarı kırmızılılar 27 yaşındaki Fildişili oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Yıldız futbolcu 2018 yazında 30 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu.