Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Josef de Souza geliyor

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

, orta saha transferi için önemli bir hamle yapmak üzere.

Fanatik 'te yer alan habere göre sarı kırmızılılar, ezeli rakibi 'nin eski futbolcusu Josef de Souza'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilyalı yıldız ile el sıkışan yönetim, oyuncunun kulübü Al Ahli'yi kiralama teklifinde ikna ederse transfer tamamlanacak.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015 yılından beri forma giydiği Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz 12 milyon euro bedelle ekibi Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Samatta'da mutlu son yakın

Mbaye Diagne'yi satarak nokta bir forvet transferiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mbwana Samatta transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Star'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki golcü için kulübü Genk'e yaptığı teklifi 8 milyon euro'ya kadar yükseltti.

ekibinin 10 milyon euro'luk bonservis talebini 9 milyon euro'ya çektiği öğrenilirken kiralama ve taksitli ödeme seçeneklerine sıcak bakmadıkları belirtildi.

Cenk Tosun sürprizi

Forvet transferinde henüz bir hamle gerçekleştirmeyen Galatasaray için sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Sabah 'ın haberine göre 'da fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'a kiralanması gündeme geldi.

Sarı kırmızılıların, 'nin de ilgilendiği milli futbolcu için kapsamlı bir sağlık raporu isteyeceği öğrenildi.

Falcao ile anlaşıldı

Galatasaray forvet transferi için dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor 'un haberine göre oyuncunun 7 milyon euro'luk yıllık maaşının yarısını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlayan yönetim, 'yu ikna ederse transfer tamamlanacak.