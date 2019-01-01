Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jimmy Durmaz'dan heyecanlandıran paylaşım (15 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Son dönemde adı ile anılan futbolcusu Jimmy Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

🚨 Transferde ismi Galatasaray ile anılan Jimmy Durmaz, yakında 'de olacağını duyurdu. pic.twitter.com/NJ40n11p19 — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 15, 2019

Bir dönem 'nde de forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Instagram hikayesine "Yakında" mesajıyla Türkiye'ye geldiğini belirten bir fotoğraf koydu.

Bu paylaşım, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında heyecan yarattı.

Marcao'ya talip var

Transfere kaynak yaratmak için Diagne ve Belhanda'yı gözden çıkardığı iddia edilen Galatasaray'da Marcao'ya teklifler geliyor.

Devre arasında ekibi Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı savunmacı için ve gibi kulüplerin teklif yaptığı öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan yıllık 800 bin euro kazanıyor. (Fotomaç)

Muriqi, Galatasaray'ın teklifini kabul eti

Galatasaray'da forvet transferindeki en önemli hedeflerinden biri olan Vedat Muriqi, Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Hürriyet 'in haberine göre Kosovalı golcü, Galatasaray'ın 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Çaykur Rizespor ve Galatasaray bonservis konusunda anlaşma sağlarsa Muriqi sarı kırmızılı formayı giyecek.

>> Vedat Muriqi'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamalar için tıklayın <<

Marko Grujic ile ilk temas

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, orta saha transferinde ince eleyip sık dokuyor.

Sarı kırmızılar, uzun süredir scout ekibnin takibinde olan Marko Grujic ile ilk teması kurdu. Bonservisi 'da olan 22 yaşındaki Sırp oyuncu, geçtiğimiz sezonu Herta Berlin'de kiralık olarak geçirmişti. (Posta)

Galatasaray'da Kenan Karaman mesaisi

Hucüm hattını yerli bir forvetle güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Kenan Karaman için çalışmalar sürüyor. ile dikkatleri üzerine çekerek milli takıma yükselen Kenan Karaman için ilk temaslar kuruldu. Sarı kırmızılılar, 'da yıllık 265 bin euro kazanan milli futbolcuya maaşının dört katını teklif edecek. (Güneş)

Kaan Ayhan, Almanya'da kalmak istiyor

Luyindama ve Marcao'nun yanına yerli bir stoper transfer etmek isteyen Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan olumsuz yanıt geldi. Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu, kariyerine Almanya'da devam etmek istiyor. (Fanatik)