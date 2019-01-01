Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalyan gazeteciden Nainggolan ve Biglia açıklaması

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, sarı kırmızılıların transfer gündemindeki Radja Nainggolan ve Lucas Biglia transferleriyle ilgili Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Di Caprio, Nainggolan'ın 'a transferinin imkansız olduğunu düşünürken Biglia transferinin gerçekleşme ihtimalini daha yüksek bulduğunu ifade etti.

"Nainggolan'ın Galatasaray'a transferini imkansız olarak görüyorum. İtalya'da devam etme olasılığı daha yüksek. onun için iyi bir seçenek. Eşi kanser. Durumunun kötü olduğu görünüyor. Bu durum da onu çok etkiliyor. Biglia ise Galatasaray için olası bir seçenek. 'ın ve Galatasaray'ın bir çalışma yaptığını biliyorum. Galatasaray'ın bu konuda şansı var. Biglia'nın 'ye transferi mümkün. Galatasaray hızlı hareket etmek zorunda. Milan onu kiralık vermez ama bonservis talep edecektir."

Falcao için sponsor desteği

Galatasaray'ın transferini sona erdirmek için yoğun uğraş verdiği Falcao için kulüp sponsorundan destek geldi.

Hürriyet 'ten Ali Naci Küçük 'ün haberine göre Sarı kırmızılı ekibin sponsorlarından NEF, Radamel Falcao'nun maliyetinin 1.5 milyon euro'luk kısmını karşılamayı kabul etti.

Geçtiğimiz sezon formasıyla 39 resmi maça çıkan Falcao, 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forması giyen Emre Mor'u kiralık olarak renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

22 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

İki sezondur Celta Vigo forması giyen Emre, bu süre içerisinde 37 resmi maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Mevlüt Erdinç'ten Fatih Terim'e mesaj

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık oynadıktan sonra 'e geri dönen 32 yaşındaki futbolcu Mevlüt Erdinç'in Galatasaray'a haber yolladığı iddia edildi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir'de 4. forvet konumuna düştüğü için sıkıntı yaşayan Mevlüt Erdinç, Galatasaray ile temasa geçti. Fatih Terim'in vereceği rapora göre Mevlüt'e geri dönüş sağlanacağı belirtildi.