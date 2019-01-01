Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Banega ısrarı

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Fernando Reges'i 'ya gönderen , İspanyol kulübün ön liberosu Ever Banega'dan vazgeçmiyor.

Star 'da yer alan habere göre Galatasaray'ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ve kısa süre içinde Sevilla’nın kapısını yeniden çalacağı bildirildi.

Sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne’nin satışını gerçekleştirirse 1.5 aydır peşinde olduğu Banega için Sevilla’ya yaptığı 3.5 milyon euro'luk teklifi 5.5 milyon euro'ya çıkartacak.

İspanyol kulübünün de bu rakama Banega’nın satışına onay vereceği öğrenildi.

Falcao'dan kötü haber

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği Falcao için kulübü 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Falcao transferinde Monaco engeline takıldı.

Sabah Gazetesi 'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre Fransız ekibi Monaco, yıldız golcüsü Radamel Falcao için 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Monaco Başkanı Oleg Petrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao için ‘olağanüstü’ bir teklif gelmemesi halinde futbolcunun takımda kalacağını söylemişti.

Onyekuru'dan büyük fedakarlık

Geçen sezon çok kritik goller atan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Henry Onyekuru, 'ın kendisi için Monaco'dan gelen teklifi kabul etmesine rağmen 'ya gitmeyi reddetti.

Kendisini evlendiği için tebrik etmek üzere arayan teknik direktör Fatih Terim'e, "Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum" diyen yıldız oyuncunun bu davranışı büyük takdir gördü.



Fotomaç'ı haberine göre Onyekuru'nun bu hamlesi üzerine Terim'in, Everton ile görüşmelerin yeniden başlamasını talep ettiği ifade edildi.

İngiltere'de transfer sezonu 8 Ağustos'ta sona eriyor. Everton ne İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izni alabildi ne de başarılı oyuncuyu, farklı bir takıma gitmeye ikna edebildi. Eli güçlenen Galatasaray yönetiminin, kısa bir süre içinde transfere nokta koyacağı belirtiliyor.

İki yeni forvet transferi

Sezonun başlamasına 2 hafta kala transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Galatasaray forvet hattını baştan aşağıya değiştirecek.

Diagne'nin yerine Radamel Falcao'yu almak için çalışan sarı kırmızılılar, Mitroglou'nun sözleşmesini feshetmek için de büyük bir çaba harcıyor.

Fanatik 'te yer alan habere göre yönetim eğer Yunan futbolcuyu gönderebilirse bu bölgeye Gent'te oynayan Roman Yaremchuk ve Midtjylland'ta forma giyen Paul Onuachu'yu transfer etmeye çalışacak.