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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da hedef yeniden Onyekuru (14 Haziran 2019)

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Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Fatih Terim'in performansından memnun olduğu ve gelecek sezon yeniden kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sezonun bitmesinin ardından 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızını kiralamaya sıcak bakmayan Everton, oyuncunun Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istemesi sebebiyle geri adım attı. Sarı kırmızılı yöneticiler İngiltere'ye gidip yıldız oyuncunun kulübü Everton ile görüşmelere hız verecek. (Sabah)

Belhanda yerine Ben Arfa

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Belhanda'nın yerine Hatem Ben Arfa ismi gündeme geldi.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu. Ancak oyuncu Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a daha sıcak bakıyor. (Güneş)

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Galatasaray'da Muriqi'in alternatifi Welbeck

Forvet transferi yapacak olan Galatasaray Vedat Muriqi ile anlaşamama ihtimali üzerine alternatiflerini hazır tutuyor. 

Galatasaray, Arsenal'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Danny Welbeck’i transfer listesine aldı. (Fanatik)

 

Galatasaray'da Kenan Karaman harekatı

Hucüm hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yerli bir forvet de istiyor. Fortuna Düsseldorf ile dikkatleri üzerine çekerek milli takıma yükselen Kenan Karaman için ilk temaslar kuruldu. (Fanatik)

 

Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Fernando Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray, Brezilyalı Lucas Perri için devrede. (Fotomaç)

 

 

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