Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Gudelj transferinde rakip çıktı (26 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

İtalyan medyası, bonservisi Evergrande'de olan Nemanja Gudelj için ve 'nin devrede olduğunu iddia etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 3 milyon euro karşılığında 'da kiralık oynamıştı.

Çin kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona erecek Sırp futbolcu, geçen yıl 43 maçta forma giydi.

Taffarel harekete geçti

Akşam'ın haberine göre Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel, sezonu ’da kiralık geçiren Brezilyalı kaleci Lucas Perri’yi İstanbul’a getirmek için harekete geçti.

Taffarel, bu transferin bitirilmesi için çok uğraş veriyor. Brezilyalı efsane, genç file bekçisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Perri çok yetenekli bir kaleci. Geçen sezonu Crystal Palace’ta geçirdi. Onun için ciddi bir pazar var.” ifadesini kullanmıştı.

Tetteh transferinde son pazarlıklar

Galatasaray, Benjamin Tetteh için pazarlıklarını sıklaştırdı.

Fanatik'in haberine göre sarı kırmızılılar 8 milyon euro bonservis bedeli talep eden Sparta Prag'ı 4 milyon euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

Diagne'ye yolsuzluk engeli

Galatasaray'ın kulüplerine satmaya çalıştığı Mbaye Diagne transferinde yolsuzluk engeli çıktı.

Milliyet 'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Suudi Arabistan'da hükümetin, futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluk üzerine harekete geçtiği ve yönetimlerin değiştirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Diagne'yi satıp transferde kaynak yaratmak isteyen sarı kırmızılıların strateji değişikliğinin bulunmadığı ve şimdilik planlarını ertelemek zorunda kaldığı belirtildi.

Senegalli golcü Afrika Uluslar Kupası'nda karşısında kadroda yer almasına rağmen mücadelede forma giyme şansı bulamadı.

İspanyol rakip

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Chicharito ile aynı zamanda 'nın da ilgilendiği iddia edildi.

Sarı kırmızılıların geçtiğimiz hafta forması giyen Meksikalı forvet Javier Hernandez 'Chicharito'nun menajeriyle İstanbul'da görüştüğü iddia edilmişti.

Record' a konuşan Chicharito ise West Ham'dan ayrılacağını ve menajerinin kendisine büyük bir kulüp aradığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, "West Ham ile bir yıllık daha kontratım var. Kulübümle anlaşırsam transferim çok daha kolay olur. Sezon bittikten sonra West Ham ile bir karar aldık ve ayrılığın en iyi seçenek olduğu konusunda uzlaştık" ifadelerini kullandı.

Haberde Chicharito'yu Galatasaray'ın yanı sıra Valencia'nın da istediği belirtildi.