Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Rus golcüyü gündemine aldı

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Vedat Muriqi için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, golcü oyuncu için son olarak Çaykur Rizespor'a 3 milyon 750 bin euro teklif etmişti. Ancak Rizespor yönetimi, bu bonservisi az bularak reddetmişti.

NTV Spor' un haberine göreyse forvet oyuncusu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Nikolay Komlichenko geldi. Çekya ekibi Mlada Boleslav'da forma giyen Komlichenko için en az 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediliyor.

Oyuncunun menajerinin Galatasaray'dan talebi ise yıllık 1.5 milyon euro. 24 yaşındaki Komlichenko, geride bıraktığımız sezonda Mlada Boleslav formasıyla çıktığı 33 maçta 29 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

Aboubakar'ın alternatifi Babacar

Sarı kırmızılı takımda forvet transferi için çalışmalar sürüyor.

Takvim 'in haberine göre listenin başına 'dan Vincent Aboubakar'ı alan Galatasaray, alternatif olarak Khouma Babacar'ı düşünüyor. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Senegalli golcü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 31 maçta 7 gol attı.

Galatasaray yönetimi bu hafta içerisinde Aboubakar transferini bitiremezse Babacar için resmi teklifte bulunacak.

Fernando'nun yerine 3 isim

Ever Banega'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı futbolcusu Fernando'yu İspanyol ekibine kaptırma tehlikesi yaşıyor.

Fanatik 'te yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fernando'nun takımdan ayrılması halinde 'den Fabian Delph, forması giyen Jean Michael Seri ve Barcelonalı Rafinha'dan birini kadrosuna katmaya çalışacak.

Aboubakar teklifi

Sarı kırmızılılar, Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla kalitesini kanıtladıktan sonra kulübü Porto’ya dönen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen patlamayı yapamayan Vincent Aboubakar’ı gözüne kestirdi.

Fotomaç 'ın haberine göre 27 yaşındaki santrforla görüşme yapan Galatasaray yönetimi, 1 yıl için 3.5 milyon euro ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini kulübüne iletti. Sarı kırmızılılar ayrıca Alex Telles'in transferinden elde edeceği yüzde 10'luk payı da pazarlıklara dahil etti.

Galatasaray, geçen sezon Portekiz Ligi’nde sadece 8 maça çıkabilen Aboubakar’ı tıpkı Beşiktaş gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

, Yunus Akgün için geldi

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da kaynak yaratmak için gelen teklifleri değerlendiriyor.

La Repubblica' da yer alan haber göre İtalyan ekibi Lazio, Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için İstanbul'a geldi. Oyunu için ilk etapta 3 milyon euro öneren Lazio yetkilileri, sarı kırmızılıların teklifi kabul etmemesi üzerine yeni bir teklif yaptı. 18 yaşındaki genç futbolcu için İtalyanlar'ın son teklifi 4 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus.