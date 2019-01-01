Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Rafinha'nın peşinde (28 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'nın 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Rafinha ile ilgileniyor.

basınından Record 'un haberine göre sarı kırmızılılar, Rafinha için İspanyol devine teklif yapmaya hazırlanıyor. 'nın da ilgilendiği oyuncu için ilk ciddi talip ise Galatasaray.

forması giyen Thiago Alcanta'nın kardeşi olan Rafinha, altyapısından yetiştiği Barcelona'da geçtiğimiz sezon 8 resmi maçta süre alabildi.

Ever Banega teklifinin detayları

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ever Banega için sarı kırmızılıların yaptığı son teklifin detayları ortaya çıktı.

La Gazetta Dello Sport muhabirlerinden Nicolo Schira 'nın haberine göre sarı kırmızılılar, 31 yaşındaki Arjantinli yıldıza yıllık 4.5 milyon euro önerdi. Banega teklifi çok değerli bulsa da henüz kesin karını vermedi.

Geçtiğimiz sezon formasıyla 51 karşılaşmada görev alan Banega'ya altyapısından yetiştiği Boca Juniors'un da talip olduğu iddia ediliyor.

Aboubakar için son teklif!

Forvet transferi için yoğun şekilde mesai harcayan sarı kırmızılı yöneticiler, 'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar için yeni bir teklif yaptı.

Akşam 'ın haberine göre Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles'in takımdan ayrılması gündemde. Galatasaray yönetimi ise Alex Telles'in transferinden alacağı paydan vazgeçerek söz konusu miktarın Aboubakar'ın kiralama ücreti olarak Porto'da kalmasını önerdi. Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşayan 27 yaşındaki golcüye yıllık 3 milyon euro teklif edilecek.

Mitroglou planı

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan kadrosuna kattığı ve bir sezon daha kiralık sözleşmesi bulunan Kostas Mitroglou'nu takımdan göndermek istiyor.

Milliyet 'in haberine göre sarı kırmızılıar, oyuncunun menajerinden Yunan golcüye kulüp bulmasını istedi. Galatasaray yönetimi, oyuncunun gideceği kulüpte alacağı maaşın 600 bin euro'sunu ödeyebileceğini belirtti.

3 imza yolda!

Galatasaray, bonservisi elinde olan üç oyuncuyu kadrosuna katıyor.

Milliyet' ten Nevzat Dinda r'ın haberi göre Galatasaray; Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü sağlık kontrolünden geçirdi. Sarı kırmızılılar bonservis bedeli ödemeyeceği Babel ile 3, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.