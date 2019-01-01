Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Naim Sliti'yi gündemine aldı (5 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

L'Equipe'in haberine göre , 'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Naim Sliti'yi gündemine aldı.

Haberde Galatasaray'ın Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması halinde Tunuslu oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi.

Öte yandan Medipol 'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği gelen haberler arasında.

Felipe Caicedo, Galatasaray'a haber gönderdi

Akşam Gazetesi 'nden Levent Gültekin 'in haberine göre geçen sezonun devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelen 'nun golcüsü Felipe Caicedo, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak istiyor.

Haberde 30 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe 5 milyon euro'luk bonservis bedelini Başkan Claudio Lotito ile konuşarak 2.5-3 milyon euro civarına kadar indirebileceğini ilettiğini öne sürüldü.

Fatih Öztürk adım adım Galatasaray'a

Milliyet 'in haberine göre Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Fatih Öztürk'ü listenin ilk sırasına aldı.

Galatasaray'da imzalar yolda!

beIN Sports'un haberine göre transferde önceliği bonservis bedeli ödenmeyecek oyunculara veren Galatasaray'ın, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı gibi isimlerle temas halinde olduğu ve bu oyuncularla imza aşamasına geldiği belirtildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi'nin transferi için degirişimlerini sürdürüyor.