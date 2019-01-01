Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Martin Ödegaar için Real Madrid'le temasta (24 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Yönetime transfer listesini ileten Fatih Terim, transferlerin yeni sezon kampı öncesinde gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Star 'ın haberine göre , Terim'in çok istediği Martin Ödegaard için 'le birkaç gün içinde masaya oturup transferi bitirecek.

20 yaşındaki futbolcunun, Zinedine Zidane'ın raporu sonrası yeni sezonda da kiralanacağını gelen bilgiler arasında.

Wamangituka'da rakip

Diagne ile yolların ayrılmasını bekleyen sarı kırmızılılar, bu bölge için transfer çalışmalarına hız verdi.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre Galatasaray, Paris FC takımında top koşturan Silas Wamangituka'yı mercek altına aldı.

Henüz 19 yaşında olan ve gelecek vaat eden isimler arasında yer alan Silas Wamangituka ile , , Liverpool ve ilgileniyor.

Aboubakar'a kiralama teklifi

Sarı kırmızılılar, formasını giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın transferi için düğmeye bastı.

Takvim 'in haberine göre Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin oyuncuya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

27 yaşındaki santrafor geçtiğimiz sezon 11 maçta forma giydi, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kaptan, Galatasaray'da bırakıyor

Galatasaray'ın 2011'den beri formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, sarı kırmızılı takım ile sözleşme uzatıyor.

Sabah 'ta yer alan habere göre Selçuk İnan'ın yönetimin belirlediği rakama TL üzerinden 'evet' diyeceği ve futbolu burada bırakacağı kaydedildi.