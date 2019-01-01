Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Aytaç Kara ile görüşüyor

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Sarı-kırmızılı ekip, A Spor'da yer alan habere göre ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile görüşüyor.

Bursapor'un karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiği oyuncu, yeşil-beyazlı forma ile toplamda 131 maça çıkıp 14 gol 7 asistlik katkı sağlamıştı.

Ribery transfer tekliflerini doğruladı!

'teki 12 yıllık macerasının sonuna gelen 36 yaşındaki Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı, yaz transfer döneminde 'ın da gündemine gelmişti.

Ribery, Bild 'e verdiği röportajda Avrupa'dan teklifler aldığını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğim hakkında henüz bir karar vermiş değilim. Bu konu, önümüzdeki iki hafta içinde netleşecek. Avrupa'dan çok sayıda iyi teklif aldım. Ancak kararımı verirken ailemi ve oğullarımı da düşünmek zorundayım. Bayern'de bu kadar uzun süre forma giydikten sonra 'da ayrılmak elbette hiç kolay değil. Zira burası artık benim ikinci evim."

Gustavo Cuellar hamlesi

Sarı kırmızılıların Flamengo'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı defansif orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar için transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

'da yayım yapan Lance adlı spor gazetesinin haberine göre Galatasaray, sözleşmesi 2022 yazında bitecek futbolcu için Flamengo'ya ilk etapta 6 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haberde bu teklifin geri çevrilmesine rağmen Galatasaraylı yöneticilerin transferde ısrarcı olduğu ve tekliflerini 8 ila 10 milyon euro'ya kadar çıkarabilecekleri aktarıldı.

Banega'dan kötü haber

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega'dan kötü haber geldi.

, yeni transferleri Joan Jordan ve Diego Carlos için imza töreni düzenledi. Törende sportif direktör Monchi, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ever Banega hakkındaki soruları yanıtladı.

Monchi, "Banega hiçbir zaman satılık olmadı ve takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Onun en önemli özelliği spor performansı. Banega'yı satmayı düşünmüyoruz. Kendisi şu an oldukça motive. Önümüzdeki günlerde yeni kontrat için görüşmeler yapacağız" şeklinde konuştu.

Yusuf Erdoğan beklemede

Resmi sözleşmeye imza atmadan Galatasaray formasıyla fotoğrafları medyada yayılan Yusuf Erdoğan'ın transferi donduruldu.

Transferi resmileşmeden Galatasaray formalı fotoğrafı ortaya çıktığı için teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çeken Yusuf Erdoğan transferi rafa kalktı.

Milliyet' in haberine göre sarı kırmızılı yönetimin Emre Mor transferinde önemli aşama kaydetmesi, bu transferin bekletilme kararının alınmasına neden oldu.

Vedat Muriqi çıkmazı!

Galatasaray ve arasındaki Vedat Muriqi rekabeti tüm hızıyla devam ediyor.

Kosovolu futbolcu daha önce Galatasaray'a gitmek istediğini açıklamış ancak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ile görüştüklerini belirtmişti.

Fanatik 'te yer alan habere göre Rizespor, Fenerbahçe ile transfer konusunda el sıkıştı. Muriqi ise Şampiyonlar Ligi faktörünü göz önünde bulundurarak tercihini Galatasaray'dan yana kullandı