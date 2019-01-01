Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim, Adem Büyük'ü istiyor (22 Haziran 2019)
Fatih Terim, Adem Büyük'ü istiyor
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Adem Büyük'ün sarı kırmızılılara anlaşmak üzere olduğu belirtildi.
Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim de Adem'i kadrosunda görmek istiyor.
Başarılı çalıştırıcının tecrübeli futbolcuya, "Kimseyle anlaşma. Seni takımımızda görmek istiyoruz." dediği ifade edildi.
Mariano ve Fernando kararı
Sağ bekte Martin Linnes'in arkasına Şener Özbayraklı ile anlaşmak üzere olan Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Mariano ile yollarını ayırabilir.
Sabah'ın haberine göre, cazip bir teklif gelmesi halinde Mariano'nun satılması gündemde.
Teknik direktör Fatih Terim, hakkında transfer dedikoduları dolaşan Fernando'nun ise takımda kalmasını istiyor.
Deniz Türüç imzaya kaldı
Milliyet'in haberine göre, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray rotasını Deniz Türüç'e çevirdi.
Habere göre, Kayserispor başkanı Erol Bedir ve Abdürrahim Albayrak bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.
Olumlu geçtiği belirtilen görüşmenin ardından tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.
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Guga'da peşinat engeli
Star'ın haberine göre, Galatasaray'ın Atletico Mineiro'dan transfer etmek istediği Guga için yapılan görüşmelerde beklenmedik bir pürüz çıktı.
Habere göre, Brezilyalı yöneticilerin 2 milyon euro değerindeki bonservis ücretini peşin istemesi, transferi zora soktu.