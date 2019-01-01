Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim, Adem Büyük'ü istiyor (22 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Fatih Terim, Adem Büyük'ü istiyor

ile sözleşmesi sona erecek olan Adem Büyük'ün sarı kırmızılılara anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim de Adem'i kadrosunda görmek istiyor.

Başarılı çalıştırıcının tecrübeli futbolcuya, "Kimseyle anlaşma. Seni takımımızda görmek istiyoruz." dediği ifade edildi.

Mariano ve Fernando kararı

Sağ bekte Martin Linnes'in arkasına Şener Özbayraklı ile anlaşmak üzere olan , Brezilyalı oyuncu Mariano ile yollarını ayırabilir.

Sabah'ın haberine göre, cazip bir teklif gelmesi halinde Mariano'nun satılması gündemde.

Teknik direktör Fatih Terim, hakkında transfer dedikoduları dolaşan Fernando'nun ise takımda kalmasını istiyor.

Deniz Türüç imzaya kaldı

Milliyet'in haberine göre, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray rotasını Deniz Türüç'e çevirdi.

Habere göre, başkanı Erol Bedir ve Abdürrahim Albayrak bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Olumlu geçtiği belirtilen görüşmenin ardından tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Guga'da peşinat engeli

Star'ın haberine göre, Galatasaray'ın Atletico Mineiro'dan transfer etmek istediği Guga için yapılan görüşmelerde beklenmedik bir pürüz çıktı.

Habere göre, Brezilyalı yöneticilerin 2 milyon euro değerindeki bonservis ücretini peşin istemesi, transferi zora soktu.