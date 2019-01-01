Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Falcao açıklaması: "Transferin olma ihtimali..."

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

'ın Radamel Falcao transferinde Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor 'a açıklamalarda bulundu.

İlk adımların atıldığını belirten Bulut, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euro'ya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

İlk hedef Cuellar

Fernando ile yollarını ayırdıktan sonra ön libero arayışlarına geçen Galatasaray, ilk hedefini Cuellar olarak belirledi.

Diagne teklifi kabul etti

Fanatik 'te yer alan habere göre Galatasaray, Josef de Souza ile Gustavo Cuellar arasında bir tercih yapmaya çalışıyor. Sarı kırmızılıların, 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Cuellar’a ağırlık verdiği ve 3.5 milyon euro’luk bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Fanatik 'in haberine göre Al Nassr kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Senegalli yıldız, Avrupa’da kalma inadından vazgeçti ve transferi kabul etti.

Diagne'nin Al Nassr'a resmi imzayı atması halinde Galatasaray’ın kasasına 13 milyon euro civarında bir para girecek.

Emre Mor transferinde flaş gelişme

Sarı kırmızılı kulüp, renklerine bağlamak üzere girişimlerini sürdürdüğü milli oyuncu Emre Mor için kulübüne bir teklif daha sundu.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi Emre'nin bonservisini elinde bulunduran kulübünün Galatasaray'dan gelen 2 milyon euro artı bir sonraki satıştan %50 pay şeklindeki teklifini geri çevirdiğini yazdı.