Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Drogba, Cahill'i Galatasaray'a getirecek

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, daha önceki dönemlerde sıklıkla 'ın transfer gündemine gelmişti.

The Sun , Galatasaray yöneticilerinin kariyerini Londra'da sürdürmek istediği öğrenilen deneyimli savunmacının transferi için eski yıldızları Didier Drogba'yı devreye soktuğunu öne sürdü.

Aynı zamanda Cahill'in eski takım arkadaşı olan 41 yaşındaki efsanevi ismin oyuncuyu 'ye gelmesi için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

"Emre Mor'da her şey bize bağlı"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Senegalli gol kralı Mbaye Diagne'yi satmak zorunda olmadıklarını, golcü futbolcunun değerini bulması durumunda satışına onay verileceğini söyledi.

Emre Mor'un Türkiye'ye gelmesinin ardından İspanyol kulübünün sorun çıkardığını aktaran Albayrak, "Emre Mor olmuyor diye bir şey yok. Her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye'ye gelir gelmez bir bedel istemeye kalktılar. Bunu açık ve net söylüyorum. Onunla Fatih hocadan başkası başa çıkamaz. Kendisi de biliyor. Bunu Emre'ye de söyledim. Her şeyin bittiğini düşündük. Kulübü de razıydı ama birdenbire bir şeyler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Falcao'ya Diagne engeli

Galatasaray, Diagne'yi satıp ondan gelecek para ile Falcao transferini karşılamayı planlarken Senegalli futbolcudan gelen istek yönetimi şaşırttı.

Falcao transferinin yüzde 100 değil de yüzde 70 olmasının nedeni, yani yüzde 30’luk sorunun Mbaye Diagne’den kaynaklandığı öğrenildi.

Hürriyet 'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Diagne’nin talip kulüplerden yıllık 4.5 milyon euro garanti ücret talep etmesi ve sarı kırmızılılardan da, kendi satışından gelecek bonservis bedelinin bir kısmını istemesi kulüpte büyük şaşkınlık yarattı.

Senegalli golcünün transferinin aynı Falcao gibi önümüzdeki hafta netleşip artık somut olayların gelişmesi bekleniyor.

Öte yandan Falcao dün ’nun ’deki sezon başı kampına katıldı.

Deniz Türüç, Galatasaray ile görüşüyor

ve Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç, sarı-kırmızılılara daha yakın.

İHA 'da yer alan habere göre Deniz Türüç, kulübü 'un izniyle 'da Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü.

Kayserispor'dan yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alan Deniz, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret ve üç yıllık imza istedi.