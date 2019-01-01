Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Deniz Türüç, Galatasaray'dan 2 milyon euro istedi (3 Haziran 2019)

Kayserispor'un 26 yaşındaki futbolcusu Deniz Türüç'ün Galatasaray'dan 2 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

'ın uzun süredir takip ettiği Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç'ün, Galatasaray yönetimi ile görüştüğü ve 2 milyon euro istediği iddia edildi.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre sözleşmesinde 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Deniz Türüç için 'un son olarak 4 milyon euro'ya kadar fiyat belirledi.

Kayserispor ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Deniz'in sözleşmesini uzatmayacağı belirtildi. Galatasaray yönetiminin ise Deniz'in istediği fiyatı çok yüksek bulduğu ancak oyuncunun transferinden vazgeçmeyeceği ve son ana kadar bekleyeceği ifade edildi.

Emre Akbaba'nın alternatifi olarak düşünülen oyuncu, hem kanat hem de 10 numara olarak oynayabiliyor. Süper Lig'den başka takımların da kadrosuna katmak istediği Deniz, 2015'ten bu yana Kayserispor forması ile 145 maça çıkıp 28 gol attı ve 24 asist yaptı.

Mitroglou'na yol göründü

2018-19 sezonunun devre arasında 'dan kiralanan Kostas Mitroglou, L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre takımdan ayrılıyor. 31 yaşındaki Yunan forvete Olympiakos'un talip olduğu ifade edilirken Galatasaray'ın oyuncu ile sözleşmeyi feshederek Marsilya’ya geri göndermek istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılı forma ile yalnızca 7 lig, 2 de Kupası maçına çıkabilen Mitroglou, toplamda 2 kez ağları havalandırabildi.