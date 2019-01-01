Cenk Ergün'den bomba itiraf: Fernando Sevilla'yla anlaştı!

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün Fernando'nun Sevilla ile anlaştığını açıkladı.

Ever Banega transferi için büyük çaba harcayan 'da Fernando'nun 'ya takasta kullanılacağı iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncu için sarı kırmızılıların eski sportif direktörü Cenk Ergün'den flaş bir açıklama geldi.

Aspor'a açıkalamalarda bulunan Cenk Ergün, "Fernando ile Sevilla iddiaları hakkında konuştum. 'Bana sorarsan, birkaç güne açıklanır' dedi. Fernando, Sevilla ile anlaşmış. Bu transfer yakında duyurulur" ifadelerini kullandı.

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Buna karşın Banega transferinde henüz somut bir ilerleme kaydedilmiş değil.

Eğer Galatasaray Arjantinli oyuncu için Sevilla'yı ikna edemezse Fernando'yu bonservis bedeliyle İspanyol ekibine satabilir.