Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Banega'ya 3.2 milyon euro (25 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Uzun süredir 'ın gündeminden düşmeyen tecrübeli futbolcu Ever Banega ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar , sarı-kırmızılı ekibin 30 yaşındaki Arjantinli yıldız ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını ifade etti.

İddialara göre Banega için yıllık 3.2 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray'ın 'ya ödeyeceği rakamın ise 7 milyon euro olacağı belirtildi.

Hedef yeniden Trezeguet

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Mahmoud Trezeguet için yeniden 'nın kapısını çalıyor.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre sarı kırmızılı yöneticiler, Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için Kasımpaşa ile birkez daha masaya oturacak.

Oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro maaş konusunda anlaşmak isteyen yönetim, Kasımpaşa'yı da 5 milyon euro ve bonuslar karşılığında ikna etmek istiyor.

Galatasaray'da 3 yolcu

Transfer yapabilmek için oyuncu satışından kaynak yaratmak zorunda olan Galatasaray'da yolcular belli oldu.

Fanatik' te yer alan habere göre, devre arasında 'nın takımından 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou'na teşekkür edilerek yollar ayrılacak.

Ülkesi 'dan talipleri olduğu konuşulan 33 yaşındaki Mariano'ya 2-3 milyon civarı bir teklifin gelmesi halinde ayrılmasına izin verilecek.

Sarı kırmızılıların en önemli planı ise 'de 2018-19 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne. Yönetim, 27 yaşındaki Senegalli oyuncunun satışından 15 milyon euro elde etmeyi planlıyor.

Banega ve Chicarito kampa yetişmeli

Diagne ile yolların ayrılmasını bekleyen sarı kırmızılılar, forvet transferi için çalışmalarına hız verdi.

Gazetesi 'nin haberine göre teknik direktör Fatih Terim, yönetimden transfer çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Deneyimli teknik adamın özellikle Sevilla'dan Ever Banega ve 'dan Chicarito'nun transferlerinin kampa kadar tamamlanmasını istediği belirtildi.

Aboubakar için ısrarı

Forvet transferi için şartları zorlayan Galatasaray, forması giyen Vincent Aboubakar için teklifini yaptı.

Milliyet' in haberine göre Galatasaray, 27 yaşındaki Kamerunlu golcü için kulübü Porto'ya 12 milyon euro teklif etti. temsilcisi ise eski Beşiktaş'lı Aboubakar için 12 milyon euro talep ediyor.

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği yıldız golcü için çalışmalarını sürdürüyor.

Şener, imza için tezkereyi bekliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya varıp sağlık kontrolünden geçirdiği iddia edilen Şener Özbayraklı ile 2 hafta içinde sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Fanatik 'te yer alan haberde Şener Özbayraklı'nın, bedelli askerlik görevini tamamlamasının ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

2015 yazında 'dan 'ye transfer olan Şener'in kulübüyle olan sözleşmesi, 30 Haziran 2019 itibariyle sona erecek.