Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor (13 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Galatasaray transfer haberleri burada...

Bonservisi 'da bulunan ve bir buçuk yıldır Medipol 'de kiralık olarak top koşturan Arda Turan, 'a dönüyor.

Katalonya'da yayım yapan Sport gazetesine göre 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Barcelona yönetiminden sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Habere göre sarı kırmızılı yönetim, bonservisini alması durumunda eski futbolcunun dönüşüne sıcak bakıyor.

Forvet için hedef Welbeck

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forvet sorunu yaşamak istemeyen Galatasaray, Danny Welbeck'i kadrosuna katmak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre bonservisi elinde olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun transferi içi menajeri ile görüşmelere başlandı. Sarı kırmızılılar yldız futbolcuyu uygun bir maaş ve imza parası ile kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Banega'nın menajeri İstanbul'da

Fotomaç'ın haberine göre orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 'da forma giyen Ever Banega'nın menajerini İstanbul'a getirdi.

Sarı kırmızılar, 30 yaşındaki Arjantili futbolcu için senelik 3.5 milyon euro maaş ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlarken Boca Juniors'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyordu.