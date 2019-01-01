Son dakika: Galatasaray, Garry Rodrigues transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Gün içinde Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yolların ayrılacağının açıklandığı Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, Garry Rodrigues'in satışı konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na resmen bildirdi.

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Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues’in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 resmi karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.