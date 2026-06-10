İngiltere Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Mekke saatiyle akşam 11'de başlaması planlanan İngiltere-Kosta Rika dostluk maçı, ABD'nin Orlando kentini vuran şiddetli bir fırtına nedeniyle ertelendi. Fırtına, şiddetli yağışlara neden olarak saha zemini su altında bıraktı.

Maçın yeni başlama saatiyle ilgili ayrıntılar şu ana kadar netleşmedi. Saha raporları, İngiliz oyuncuların Dünya Kupası öncesinde "Üç Aslanlar"ın son hazırlık maçına ev sahipliği yapacak olan stadyuma henüz ulaşmadıklarını doğruladı.

Bu durum, geçen Cumartesi sabahı şiddetli gök gürültülü fırtınalar nedeniyle yaklaşık iki saat durdurulan Suudi Arabistan-Ekvador dostluk maçında yaşananları akla getiriyor ve bu durum 2026 Dünya Kupası maçlarını tehdit ediyor.

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası'na katılmadan önce son hazırlık maçını oynuyor. Takım, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte son grupta mücadele edecek.

Şehirde hava koşulları son derece zorlu. "The Sun" gazetesi, "yağmurun durmadığını" ve sahaya şiddetli sağanak yağdığını doğruladı. Kötü havanın bir saat daha devam edeceği tahmin ediliyor ve bu da bakım ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

Dikkat çeken bir gelişmede, Orlando'da bulunan gazetecilerden biri "hayatında duyduğu en güçlü gök gürültüsü" sesini duyduğunu bildirdi ve ABD'deki şiddetli fırtınalar sırasında güvenliğe ilişkin katı kuralların açık alanlarda bulunmayı yasakladığını belirterek, bu nedenle stadyuma yakın bir mağazaya sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Diğer haberlere göre, bulutların yavaş yavaş dağılmaya başlamasıyla hava koşullarında nispi bir iyileşme görülse de, yağmurun devam etmesi halinde maçın başlangıcı bir kez daha ertelenebilir. Önümüzdeki saatler içinde maç organizatörlerinin resmi kararını bekliyoruz.