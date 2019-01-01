Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'te mutlu son çok yakın!

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Vedat Muriqi bitmek üzere!

Transfer döneminin gündeminden düşmeyen ismi Vedat Muriqi’in yeni takımı oluyor.

Sözcü Spor' dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine Fenerbahçe ve arasında transfer rekabetine neden olan Muriqi ile dün gece bir kez daha görüşen sarı-lacivertliler transferi bitirdi. 25 yaşındaki golcü futbolcu önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.

Alınan bilgiye göre, transfer görüşmelerini yürüten Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor ile her konuda anlaşıldıktan sonra Muriqi'in menajerini evine davet etti.

Menajer Haluk Canatar'ın bizzat katıldığı, Muriqi'in de telekonferansla dahil olduğu görüşmede taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Yapılan son görüşmenin ardından Muriqi transferi Fenerbahçe açısından olumlu sonuçlanırken resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Kudryashov iddiası

Rus basını, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Fedor Kudryashov ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiğini yazdı.

Ülkede yayım yapan Championat adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin şu anda Torpedo Moskova'nın tesislerinde idmanlarına devam eden futbolcuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Haberde Saint Petersburg'un yanı sıra bazı Türk kulüplerinin de Kudryashov'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Jose Mauri kapışması!

İtalyan basınından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili çok ilginç bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Sport adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre üç büyük kulüp, 'la sözleşmesi sona eren Jose Mauri'yle yakından ilgileniyor.

Haberde bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Zenit Saint Petersburg, Cruz Azul ve Banfield'ın da istediği öne sürüldü.

, İstanbul'da!

Atletico Madrid yöneticileri Fenerbahçe'nin genç futbolcusu için İstanbul'a geldi.

TRT Spor 'un haberine göre İspanyol devi Atletico Madrid'li yöneticilerin Eljif Elmas transferini bitirmek üzere İstanbul'a geldiği ve Comolli ile görüşmede oldukları iddia edildi.

Elmas ile Atletico Madrid'in yanı sıra ve gibi dev kulüplerin de ilgili olduğu biliniyor.

Makedon futbolcu geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma altında 40 resmi müsabakada görev aldı ve 4 gol attı.