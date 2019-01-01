Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Tolgay Arslan'a West Bromwich kancası (18 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Tolgay Arslan'a West Bromwich kancası

'ye ocak ayı transfer döneminde katılan Tolgay Arslan'a İngiltere'den talip var.

Takvim'in haberine göre, West Bromwich Albion Tolgay Arslan için sarı lacivertli kulübe teklif götürecek.

West Bromwich çalıştırıcısı Slaven Bilic'in yakından tanıdığı Tolgay'ın transferi için istekli olduğu öne sürüldü.

Deniz Türüç Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe Takvim'de yer alan habere göre 'ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için 'a 3.5 milyon euro + Barış Alıcı'yı önerdi. Galatasaray'ın teklifinin 3 milyon euro'nun altında olduğu konuşulurken, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.

Başkanvekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği belirtilirken, Deniz Türüç'ün de Sarı-Lacivertli kulübü istediği belirtildi.

26 yaşındaki Deniz 5 kez milli oldu. Geçen sezon 26 maç oynadı ve 8 gole direkt katkı verdi.

Beşiktaş antrenörüne Fenerbahçe'den teklif

Tivibu Spor'dan Erkut Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade ile görüştüğünü bildirdi.

Öztürk, Sambade'ye, “Fabri ile birlikte Fenerbahçe’ye gideceğin yönünde haberler çıktı. Doğru mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Sambade ise 6 ay önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin kendisini aradığını ancak anlaşma sağlayamadıklarını belirtti.

Yasir Subaşı yuvaya dönüyor

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, altyapısından yetiştirip Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli ekibin Yasir için Ümraniyespor'a 1 milyon TL bonservis ödeyeceği iddia edildi.

1. Lig ekibi 'un da ilgilendiği 23 yaşındaki sol bek, 2018-19 sezonunda Ümraniyespor formasıyla toplam 24 maçta forma giyip 1 kez ağları havalandırdı.

İspanya'dan Kjaer iddiası

Stoper arayışları süren Fenerbahçe için İspanya'dan önemli bir iddia geldi.

Marca 'da yer alan habere göre 'da sportif direktörü Monchi, Simon Kjaer'i önümüzdeki yıl kadroda düşünmüyor. Endülüs ekibinin Brezilyalı stoper Diego Carlos'u kadrosuna katmasının ardından 30 yaşındaki Kjaer'in Fenerbahçe'ye dönebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de forvete ya Mitrovic ya Kalinic

Forvet transferinde işi şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre sarı lacivertliler 'ın Sırp golcüsü Mitrovic ya da 'de forma giyen Hırvat Nikola Kalinic'ten en az birini kiralamak istiyor.