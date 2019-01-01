Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sürpriz Ben Arfa hamlesi

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve Luiz Gustavo ile görüşmeleri yürütmek için 'ya giden Sportif Direktörü Damien Comolli, Fanatik'in iddiasına göre Hatem Ben Arfa ile de temasa geçebilir.

Daha önce de sarı lacivertli ekibin transfer listesine giren Ben Arfa'ya İspanya'dan da taliplerin olduğu söyleniyor.

Ali Koç, Luiz Gustavo için Fransa'da

’nın 32 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler transferi noktalamak için Fransa’ya gidiyor.

Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli, Marsilyalı Luiz Gustavo transferini sonlandırmak için kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşecek.

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 lig maçına çıktı, 2 gol attı.

Çözüm altyapıda bulundu

30-31 Temmuz'da Audi Cup'a katılacak olan Fenerbahçe'de defans sorunu baş gösterirken teknik heyetin altyapıda yetişen Okan Turp'u bu bölge için hazırladığı öğrenildi.

18 yaşındaki oyuncuyu kafileye dahil edecek olan teknik direktör Ersun Yanal'ın genç öğrencisini Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.

Comolli'den çıkarması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli uzun süredir gündemde olan transferleri sonlandırmak için İtalya'ya gitti.

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Fotomaç 'ta yer alan habere göre Comolli, Kolarov, Juan Jesus ve Diego Perotti transferlerinin bitirmek üzere masaya oturacak.

Sarı lacivertliler Kolarov'u bonservisiyle isterken, Jesus ve Perotti ise satın alma opsiyonlu kiralanacak.